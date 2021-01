Már több mint egymillió britet beoltottak, és fokozzák a tempót

A brit lakosság legveszélyeztetettebb korosztályának csaknem a negyede már megkapta a koronavírus elleni oltást - mondta az MTI szerint kedd este Boris Johnson miniszterelnök.

A jelenleg forgalomban lévő két vakcinával, a Pfizer és a BioNTech vállalatok, illetve az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszeripari cégcsoport által kifejlesztett oltóanyagokkal Angliában kedd estig 1,1 millió, az Egyesült Királyság egészében 1,3 millió embert oltottak be - közölte Boris Johnson a Downing Streeten tartott sajtótájékoztatóján.

Az angliai lakosság 80 éven felüli korosztályából több mint 650 ezren részesültek a koronavírus elleni oltásban. Ez azt jelenti, hogy Angliában - az Egyesült Királyság mesze legnépesebb országrészében - e korcsoport tagjainak 23 százaléka kapta meg a vakcinát, és nekik két-három héten belül jelentős mértékű védettségük lesz a fertőzéssel szemben - véli a brit kormányfő.

Itt van részletes oltási terv

A koronavírus okozta Covid-19 betegség halálos áldozatainak átlagos életkora 80 év felett van, és ez is mutatja, hogy milyen helyes lépés volt egy olyan oltási program összeállítása, amelynek célja a lehető legtöbb emberélet megmentése a lehető leggyorsabban. Boris Johnson ezzel arra utalt, hogy a brit kormány egyesített oltásügyi bizottsága (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI) az oltási kampány december 8-i kezdetére elsőbbségi listát állított össze arról, hogy az egyes lakossági csoportok milyen sorrendben juthatnak hozzá a vakcinához - írja az MTI londoni tudósítója.

A 25 oldalas útmutatás szerint a lista élén az idősotthonok lakói és gondozóik mellett a 80 éven felüliek, valamint az egészségügyi ellátás és a gondozói szolgálatok első vonalában dolgozók állnak, majd időrendi sorrendben a 75, a 70, a 65, a 60, az 55, végül az 50 éven felüliek következnek.

A brit kormány a Pfizer/BioNTech-vakcinából eddig 50 millió, az Oxford/AstraZeneca-oltóanyagból százmillió adagot kötött le.

A 65 éven felüliekkel egy csoportba tartoznak azok a 16-64 év közöttiek, akiknek olyan krónikus alapbetegségük van, amely növeli a súlyos szövődmények, illetve a halálozás kockázatát koronavírus-fertőzés esetén.

Február 15-ig beoltanák a négy legkockázatosabb csoportot

A brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) azt a célt tűzte ki, hogy február 15-ig a JCVI által összeállított elsőbbségi lista felső négy kockázati csoportjának mindegyik tagja megkapja a koronavírus elleni oltást - közölte kedd este Johnson. Ez azt jelenti, hogy a jövő hónap közepéig az idősotthonok összes lakója és gondozóik, a brit lakosság 70 éven felüli korosztályának minden tagja, az egészségügyi és a gondozói hálózatok első vonalában dolgozók, valamint a krónikus betegségek miatt különösen veszélyeztetettek mindegyike részesül a koronavírus elleni védőoltásban - mondta a brit kormányfő.

E hét végére országszerte csaknem ezer oltóközpont működik majd, a jövő héten pedig hét stadionban és kiállítási központban is megindul a vakcina tömeges beadása - tette hozzá a miniszterelnök.