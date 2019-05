Már Trump is megijedt a háborútól

Ki kell rúgni a bajkeverőket!

A 2003-as iraki háborút Dick Cheney akkori alelnök és David Rumsfeld hadügyminiszter készítette elő. Két okos ember, ám Bolton és Pompeo hozzájuk hasonlóan tudja mit csinál - állítja Edward Luce, a Financial Times Egyesült Államokkal foglalkozó publicistája. Az akkori háborúban az erre hajlandó államok vettek részt, az USA-n kívül Nagy-Britannia, Ausztrália és Lengyelország, míg egy mostani iráni elleni támadásban nem lenne a Közel-Keleten kívüli szövetségese az USA-nak.Akkor az iraki rezsim 12 évvel korábban megtépázott, 100 ezres hadserege volt az ellenfél, míg most egymillió ember állna szemben az amerikai katonákkal. Az az összecsapás hozzájárult ahhoz, hogy az USA elveszítse a hidegháború óta élvezett egyeduralmát a világon, míg most az új nagyhatalmi rivalizálás korát éljük. Moszkva úgy gondolhatná, ha az USA-nak szabad szuverén államokra támadnia, bekebelezheti Délkelet-Ukrajnát, Kína egy ragadozó szuperhatalom ellenfeleként léphetne a világ színpadára. Az FT publicistája szerint Trumpnak ki kellene rúgnia vagy félre kéne állítania Boltont és Pompeót, hogy elejét vegye mindennek.