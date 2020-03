Maradj otthon - sajátos kijárási tilalom Brazíliában

Brazíliában a bádogvárosokban a szervezett bűnözői csoportok vezettek be a maguk módján kijárási tilalmakat, miután az ország vezetése fittyet hány a koronavírus-járványra. Szakértők szerint a járvány eldurvulása lázadásokhoz vezethet.

Az emberek először a WhatsApp üzenetküldő szolgáltatáson kaptak figyelmeztetéseket: "Maradj otthon, ha nem..." A címzettek Brazília zsúfolt bádogvárosaiban, a favelákban élnek, a feladók nem a kormányzati vagy az egészségügyi hatóságok, vagy a rendőri szervezetek voltak, hanem a nyomornegyedeket uraló bűnözők - derül ki a Financial Times beszámolójából. Jair Bolsonaro államfőnek nincs nagy véleménye a koronavírus-járványról. Tüsszögésnek minősíti az egészet, és még azt is kifogásolta, hogy országában a tartományi hatóságok az emberek érintkezését korlátozó intézkedéseket vezettek be (mint a világon bárhol máshol).

A drogbandák és a félkatonai szervezetek azonban úgy értelmezik a központi kormányzat tétlenkedését, hogy nekik kell a kezükbe venniük a járvány elleni fellépést. A maguk módján a favelákban bevezették a távolságtartási szabályt: akit rajta kapnak, hogy nem tarja be ezt, azt móresre tanítják - ígérték a nyomorgóknak küldött üzeneteikben. A legjobbat akarjuk a lakosságnak - folytatódott az egyik levél -, ha a kormány képtelen menedzselni a helyzetet, a szervezett bűnözés majd megoldja a dolgot.

Az életével játszik

Egy másik nyomornegyedben, egy másik levélben azt írják: "Kint vagyunk az utcákon, amivel kockázatot vállalunk, hogy te nyugodtan aludhass. Otthon hagytuk a családunkat, hogy megvédjünk téged, szóval tartsd be a rendet, amit elvárunk! Figyelmeztetünk benneteket, hogy ha bárkit kint találunk az utcán este 10 óra után, az rosszul jár!" Nem nehéz elképzelni, hogy ez alatt legalábbis egy nagy verést kell érteni, rosszabb esetben az életével játszik, aki nem menekül el az utcákról.

Brazíliában március végére az ismertté vált koronavírus-fertőzöttek száma megközelítette a háromezret, az elhunytaké a nyolcvanat. Ez tízszeres növekedés az egy héttel korábbi, március közepén feljegyzett adatokhoz képest. Szakértők attól tartanak, hogy ha a járvány igazán kitör - ami a nyomornegyedekben összezsúfolt emberek között bármikor megtörténhet -, akkor lázadások robbanhatnak ki.

A bűnözők kezére játszik



Robert Muggah, az Rio de Janeiró-i Igarapé Intézet kutatási igazgatója úgy véli, hogy a kormány hanyagsága pontosan ide fog vezetni. Ahogy nő a fertőzöttek száma, úgy jönnek a helyi korlátozások, és úgy erősödik a pánik - fejtegette. Véleménye szerint a brazíliai favelák a járvány időzített bombái. A jelenlegi helyzet esélyt ad bűnöző bandáknak, hogy megerősítsék szerepüket a társadalom legszegényebb szegmenségben. Úgy mutatkoznak, mint a káosz elleni utolsó védelmi vonal, mint a jog és a rend biztosítói. Így a járvány közvetve tovább gyengíti a brazil államot.

Hogyan vigyázzunk egymásra és magunkra, amikor össze vagyunk zsúfolva a nyomorult bádogviskókban? Hogyan mossunk kezet, amikor nincs vezetékes víz? - tette fel a legsúlyosabb szónoki kérdéseket a 22 éves Marcos Vinícius dos Santos, az egyik Sao Pauló-i bádogváros lakója. Ha valaki itt megfertőződik, nincs hol karanténba zárni, így minden családtagja elkapja tőle a vírust.

Bolsonaro ki sem ejti a száján a favela szót. Itt nem működik a kormányhatalom, ha nem szervezzük meg magunkat, akkor meghalunk - mondja Gilson Rodrigues, egy helyi közösségi vezető.