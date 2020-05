Maradnak a bevándorlók

Az ukrán vendégmunkások biztonságban érzik magukat Lengyelországban a koronavírus-járvány ideje alatt, s mivel többségük tart attól, hogy ha hazautazna, akkor elvesztené az állását, inkább maradnak az országban.

A koronavírus járvány nem riasztotta el a lengyelországi ukrán vendégmunkásokat, mi több, most még arra is van lehetőség, hogy nagyobb számban érkezzenek szezonmunkára a mezőgazdaságba - írta a Rzeczpospolita. Nem félnek annyira a járványtól, mint attól, hogy elveszítik lengyelországi munkájukat - ez derül ki a varsói Kelet-európai Egyetem áprilisi felméréséből. E szerint a Lengyelországban most jelen levő és dolgozó keleti munkások - elsősorban ukránok - szándékuk szerint a járvány ideje alatt is az országban maradnak.

Ebben segít nekik a járványellenes küzdelem során hozott új rendelkezés, amely szerint automatikusan meg lehet hosszabbítani a legális ottlét időtartamát és a dolgozó alkalmazását, még akkor is, ha a munkaadója változik. Paradox módon az a követelés, amit már jóval korábban a rugalmasság és az eljárások egyszerűsítése miatt kértek, most a járvány idején teljesült - mondta a Lengyel-ukrán Gazdasági Kamara (PUIG) elnöke.

Mint a felmérésből kiderül, a keleti munkások - itt szó van a fehéroroszokról és a moldáviaiakról is - a járvány alatt biztonságosan érzik magukat Lengyelországban. Csak 18 százalékuk érzi veszélyeztetve magát. Ugyanakkor ennél háromszor többen vannak (58 százalék), akik tartanak munkájuk elvesztésétől és 10-ből négyen a gazdasági válság hatásaitól. A Lengyelországban dolgozók 27 százalékának kellett váltania a munkában ágazatot, és hasonló nagyságú csoportnak más várost is választania kellett.

Egymillióra becsülik azok számát, akik ott maradtak Lengyelországban, és nem is akarnak elutazni, amennyiben továbbra is kapnak valamilyen munkát. Egy részük minden bizonnyal a mezőgazdaságban fog elhelyezkedni, ahol most kezdődnek az idénymunkák. Az ukránok a legnagyobb csoport a külföldi szezonmunkások között a mezőgazdaságban.