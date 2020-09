Másfél éves csúcson a gazdasági aktivitás az amerikai magánszektorban

Augusztusban másfél éves csúcsra emelkedett a gazdasági aktivitás az amerikai magánszektorban a londoni IHS Markit gazdaságkutató intézet beszerzésimenedzser-indexének (BMI) alakulása alapján - írja az MTI.

A szolgáltatóipari és feldolgozóipari adatok összesítésével képzett kompozit BMI jelentős mértékben, de az előzetesnél kissé kevésbé emelkedett augusztusban. A végleges érték másfél éves csúcs, 2019 márciusa óta a legmagasabb, 54,6 pont lett az előzetes 54,7 pont és az előző havi 50,3 pont után.

A szolgáltatóipari BMI végleges értéke jobb lett az előzetesnél, 54,8 pont helyett 55,0 pontra, 17 havi csúcsra emelkedett augusztusban a júliusi 50,0 pontról.

A feldolgozóipari BMI már korábban, a héten kedden közzétett végleges értéke a júliusi 50,9 pontról 53,1 pontra, tizenkilenchavi csúcsra emelkedett augusztusban.

A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének a növekedését, 50 pont alatti értéke pedig zsugorodását jelzi.

Chris Williamson, az IHS Markit vezető közgazdásza a felmérés megállapításait összefoglalva rámutatott, hogy a szolgáltatóiparban a beérkező megrendelések növekedése emelte meg másfél éves csúcsra a szektor teljesítményét. A szolgáltatóiparban a vállalatoknak így is nehezére esik lépést tartani a megrendelések beérkezésével, holott hat éve a legnagyobb számban vesznek fel új alkalmazottakat. Megrendelésállományuk ezzel együtt is a 2009-es válság óta nem tapasztalt mértékűre duzzadt. A felhalmozott megrendelésállomány alapján arra lehet következtetni, hogy a szolgáltatóiparban szeptemberben is folytatódik majd a teljesítmény növekedése.

A feldolgozóipari teljesítmény erőteljes augusztusi növekedésével együtt arra lehet következtetni, hogy a harmadik lendületes növekedéssel kompenzálja majd a gazdaság a második negyedévben elszenvedett visszaesést - mondta.