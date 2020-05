Máshol is elszállt az eper ára, de veszik

Lengyelországban elszállt az eper ára: az egy évvel ezelőttinek több mint dupláját kell fizetni a boltokban és úgy tűnik, a szezon lecsengése sem fog árcsökkenést hozni.

A lengyelek talán legkedveltebb gyümölcse a hazai eper - nem véletlenül. Rengeteg van belőle, nagyon finom, az ország a világ 5. legnagyobb eperexportőre. Idén azonban szomorú hír is társul a sikergyümölcshöz - derült ki a Business Insider Polska cikkéből. Egy éve 10 zloty (800 forint) alatt volt egy kiló, most legalább kétszer ennyit kell fizetni.

Lengyelországban például a Biedronka kereskedelmi lánc boltjai előtt 25 zlotyért (2000 forint) adják kilóját, és messze nem ez a csúcs. A nagykereskedelmi árak továbbra is nagyon magasak - a 25 zlotys ár alig 8 zlotyval több, mint a nagykereskedelemben. Az egy évvel ezelőtti azonos időszakban fele ennyibe került a piros gyümölcs a nagykerben. Idén már egy hete lejjebb kellett volna menni az árnak, ahogy halad a szezon, de a még mindig uralkodó éjszakai fagyok miatt nincs árcsökkenés.

(Magyarországon a Budapesti Nagybani Piacon a legutóbbi, május 21-i közlés szerint a hazai I. osztályú földieper kilónkénti ára 1200 és 1600 forint között mozgott - a szerk.)

A fagy nemcsak megdrágítja a gyümölcsöt, de a minőségre is rosszul hat, mert az első virágok fejletlenek voltak. A másod- és harmadszedésnek elméletileg jobbnak kellene lennie. Ezért a lengyel termesztők szerint 1-2 héten belül az árak is esni fognak, amikor már a földekről szedik az epret, ami két hét múlva kezdődik. Ugyanakkor a szedéssel is bajban lesznek a külföldi szezonmunkások várható hiánya miatt. És ezekhez jön harmadik csapásnak a szárazság.

Meglepő módon a 20 zlotys epret veszik, mint a cukrot, ez arra utal, hogy az embereknek van pénzük a koronavírus-járvány ellenére is.