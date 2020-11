Máskor először dől be, most virágzásnak indult az autóipar

Az amerikai autóipar, amelyet idén tavasszal a Covid-19 válság teljesen letaglózott, erőteljesebben és gyorsabban tért vissza, mint amire sokan számíthattak, egyes társaságok a harmadik negyedévben rekord nyereségről számoltak be. Az új járművek értékesítésének üteme az elmúlt hónapokban visszaállt a válság előtt tapasztalt erős szintre. A kulcs, hogy míg étterembe, kocsmába nem járhatunk, nem mehetünk külföldre, belföldön utazgatunk, kerülve a tömeget inkább saját autóval tesszük ezt. Pezsgőt viszont korai még bontani.

Minden modernkori válság első elszenvedője az autóipar volt, kezdve az 1973-as olajkrízissel, egészen a 2008-2009-es hitelválságig. A recessziók logikája eddig az volt, hogy az emberek nem hajtanak végre olyan nagyobb beruházásokat, mint egy gépjármű megvásárlása, amely az ingatlan után a legtöbb háztartás második legértékesebb vagyontárgya. Viszont 2020 ebből a szempontból sem olyan, mint amit eddig megszokott a közgazdaság, amit mi sem mutat jobban, mint hogy az Egyesült Államokban szeptemberben és októberben olyan magas szintre ugrottak az újautó-eladások, mint 2019-ben az intenzív fogyasztási környezetben voltak.

Az új járművek értékesítésének üteme az elmúlt hónapokban visszaállt a válság előtt tapasztalt erős szintre, annak ellenére ugrott, hogy a készletállomány jelentősen lecsökkent a tavaszi, koranyári járvány miatti gyárleállások után. Az autóvásárlók rekord szinten jelentek meg az új gépkocsik értékesítőinél, növekedés látszik a luxusjárművek, a csúcskategóriás kisteherautók és a kisebb autók piacán is.

A Fiat Chrysler Automobiles szerdán rekord 2,7 milliárd dolláros üzemi eredményről számolt be a harmadik negyedévben. A bevételeik jelentősen meghaladták az elemzők várakozásait, és jelentős javulást jeleztek a második negyedévhez képest, amikor a társaság 1,2 milliárd dolláros nettó veszteséget könyvelhetett el.

A Ford Motor Co. szintén erős negyedévet hozott, mintegy 2,4 milliárd dolláros nettó jövedelmet és 9,7 százalékos globális adózás előtti haszonkulcsot jelentett - ez az elmúlt öt év legmagasabb szintje. A GM a harmadik negyedéves eredményeit csak november 5-én közli. Elemzők viszont már most arra számítanak, hogy a vállalat eredményei visszaállnak a pandémiát megelőző szintre - derül ki a WSJ összesítéséből.

Mi hajtja a keresletet?

Hogy miért sikerült több autót eladni? Az egyszerű válasz az, hogy a járvány, az amiatt bevezetett biztonsági előírások és tanácsok új fogyasztói szokásokhoz vezettek. A kereskedők szerint kihatott a piacra, hogy sok ember kevesebbet is költ olyan dolgokra, mint az éttermezés, kocsmázás és a külföldi, távoli nyaralás, hajlandók viszont többet utazni a közelebbi környezetükben és rendbe hozni az otthonaikat.

A másik motor az, hogy az emberek szinte kamatmentes hitellel vásárolhatnak autókat, ami vonzóvá tette ezt a konstrukciót, sok járműtípusra pedig állami támogatást is igénybe lehet venni. Ilyen állami kedvezmények Magyarországon is elérhetők hétszemélyes autókra a nagycsaládosoknak, de volt népszerű projekt e-autók megvételére is.

"Ami itt történik, az a háztartások költségvetésének átirányítása és újra priorizálása" - mondta Mike Jackson, az Egyesült Államok legnagyobb tőzsdén lévő viszonteladói hálózatának, az AutoNation Inc. vezérigazgatója a múlt heti beszámoló ismertetésekor. A harmadik negyedévben a társaság szerint az üzemi eredményük részvényenkénti korrigált eredménye 2,38 dolláros rekordot ért el.

Ezen a nyáron a Marybeth Morris kereskedőlánc felhagyott azzal, hogy megpróbáljon új Kia Telluride SUV-okat szerezni, mert a terepjárókat nagyon hamar elkapkodták, viszont szabad készleteket lehetetlen volt felhajtani. Ehelyett a Volkswagen Atlas típusra telepedtek rá, de hamar ezeket is mind megvették. Nagyon hosszú előrendelési listák alakultak a harmadik legnagyobb értékesítési hálózatnál a nyár végén és az ősz elején.

Le kell dolgozni a kimaradást

Európában a növekvő számú új koronavírusos megbetegedések miatt a piacon sokan tartanak a gyárbezárásoktól, ami horgonyként húzza vissza a Fiat Chrysler és más európai autóipari vállalatok részvényeit - mondta Philippe Houchois, a Jefferies elemzője a lapnak, aki szerint a második hullámtól való aggadalmak még kihatnak a tőzsdei indexekre, idővel pedig begyűrűzhetnek a fogyasztói hangulatba, vagy még nagyobb visszaesést hozhatnak az európai piacokon.

Szerdán, vagyis a jelentés közlése után a Fiat Chrysler részvényei 2 százalékkal estek a kereskedésben, ez viszont kisebb csökkenés, mint a szélesebb piac meredek esése. A Volkswagen AG részvényei körülbelül 5 százalékkal, a Renault SA francia autógyártó részvényei 8 százalékkal veszítettek értékükből. Igaz, ezeknek a gyártóknak az amerikai piacon való jelenlétük kisebb, mint a GM, a Ford, vagy a Fiat Chrysleré.

Európában nem rózsás a helyzet Európában az első háromnegyed évre vonatkozó statisztika szerint szeptember végén már több mint 4 millióval kevesebb autót gyártottak, mint azt tervezték. Az uniós autópiacon az év első kilenc hónapjában alig több mint 7 millió személyautót adtak el, ez a koronavírus-járvány negatív hatásai miatt 29 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. A skandináv országok közül Svédország, Finnország és Dánia, valamint Litvánia megúszta az első háromnegyed évet 20 százalék alatti csökkenéssel. Magyarország is viszonylag jól szerepelt a 22 százalékos hanyatlással.

Az autógyártók a közel két hónapos leállási időszak nagy részét tavasszal azzal töltötték, hogy biztonsági protokollokat állítottak össze, ideértve a maszkok viselését és a szigorú tesztelést is. Ezzel elejét vették annak, hogy a második hullám le kelljen állniuk. Viszont ez a tavaszi kiesés időszakos ellátási hiányhoz vezetett, most pedig a megszokottnál nagyobb időszakos munkaerő-kiesés pedig előrevetíti, hogy akár újabb termelési zavarokhoz vezethet a koronavírus kitörése.

Egyelőre a legtöbb autóüzem teljes gázzal dolgozik, hogy kielégítse a megnövekedett igényeket, amelyekre kevés szakértő számított még a tavasszal. Az autógyártók 4,1 millió járművet készítettek Észak-Amerikában a harmadik negyedév során, ami azonos az egy évvel korábbi teljesítményszintnek.

A General Motors flinti üzemében, ahol a legtöbb kisteherautójukat gyártják annyira pörög, hogy az alkalmazottak a hét hat napján - és alkalmanként vasárnap is - éjjel-nappal dolgoznak, hogy a kereskedésekben folyamatosan tudják pótolni az újautó-állományt. A GM még önkéntes műszakokat is bejelentett jövő hét keddre, amikor plusz fizetést kínálnak, csakhogy a választások napján is készüljenek autók. A bonyolult és korszerűtlen amerikai választási rendszer miatt viszont korábban megállapodtak az Egyesült Autómunkások Szakszervezetével, hogy ez ünnepnap lesz.

Az USA-ban is tombol a járvány, ami még betehet

Bár most teljes üzemen mennek a gyárak, hamarosan jöhetnek az újabb ellátási zavarok: a Covid-19 esetek a rozsdaövezet államaiban (Michiganben és Ohióban például) meredeken emelkednek. Az amerikai autóipar gyárhálózatának nagy része viszont itt koncentrálódik. Nemcsak a járműgyártók, de a beszállítók is ezen a vidéken dolgoznak.

Az IHS Markit kutatócég most 13 millió jármű észak-amerikai gyártását jósolja, szemben az áprilisban közölt 12,2 milliós előrejelzéssel. A cég globális prognózisát 73 millió járműre emelte, 69,3 millióról.