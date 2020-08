Masszív pletyka jött: Boris Johnson hamarosan lemond

Egy Boris Johnson brit miniszterelnöktől nem túl távol álló személy azt szivárogtatta ki a sajtónak, hogy a kormányfő kénytelen-kelletlen hamarosan lemond áprilisi koronavírus-betegségének visszamaradt hatásai miatt.

Boris Johnson brit miniszterelnök legközelebbi tanácsadója és szövetségese, Dominic Cummings apósa azt állítja, hogy a kormányfő hat hónap múlva, azaz a jövő év elején le fog mondani, mert áprilisi koronavírus-betegségének olyan tartós mellékhatásai vannak, amelyek erre késztetik - vette át a brit sajtóértesülést a Business Insider.

A pletyka forrása Cummungs feleségének apja, Humphry Wakefield, aki Anna Silvermannal beszélgetett valahol a ködös angliai vidéken. Silverman ezt követően fecsegett a The Timesnak.

Wakefield a vidéki helyszínhez illően ahhoz hasonlította a Johnson helyzetét, hogy úgy járt, mint amikor egy megsérült versenylovat túl korán engednek újra versenyezni. Az ilyen lovak soha nem gyógyulnak fel teljesen. A Downing Street határozottan tagadta az információt, amelyet teljes nonszensznek minősített.

Johnson öt hetet töltött intenzív kezeléssel egy londoni kórházban, miután elkapta a koronavírus-fertőzést. Azóta elárulta, hogy tartaléktervek készültek arra az esetre, ha meghalna, miután csak töménytelen mennyiségű oxigénnel tudták életben tartani. Mint mondta volt egy úgynevezett "Sztálin halála" stratégia, amivel arra utalt, hogy a szovjet diktátort teljesen váratlanul vesztette életét, azaz egy ilyen forgatókönyvre készültek.

Nem példa nélküli

Az ezt követő hónapokban számos olyan írás jelent meg a médiában, amely arról szólt, hogy a miniszterelnök kórházi ápolása óta rossz kondícióban van. A Downing Street ezeket is hevesen tagadta, és készültek olyan fotók, amelyeken Johnson éppen kocog, mintegy bizonyítandó, hogy nincs rossz állapotban. A miniszterelnök egy éve vette át az Egyesült Királyság vezetését elődjétől, Theresa Maytől.

A koronavírus-betegségből kigyógyult páciensek több mint fele komolyabb köhögéstől szenved - derül ki a berlini Robert Koch Intézetben megfigyelt esetekből. Majdnem felük, 42 százalékuk be is lázasodik, minden ötödik esetben nátha csatlakozik a szimptómákhoz. A több koronavírusos beteg utókezelését végző Sebastian Hellmann müncheni orvosnak általános gyengeségről és a depresszióról számoltak be a volt betegek, illetve többen szorongástól szenvednek.