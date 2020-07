Mastercard és Visa bankkártyák: Európa felveszi a kesztyűt

Az Európai Központi Bank (EVB) is beállt az egységesített, "valóban európai" kártyás fizetési rendszer mögé, hogy egy teljesen EU-s alternatíva jöjjön létre a piacon domináns Visa és Mastercard kihívójaként. A következő hetekben már megalakulhat egy közös vállalat 16 nagybank közreműködésével, amely az új közös fizetési módon dolgozik.

Jöhet az egységes, európai kártyás fizetési rendszer, amely mögé öt ország tizenhat bankja, illetve az Európai Központi Bank is beállt - kezdi cikket a HWSW.hu az új bankkártya-kiadást célzó projektről. Magyarországon lényegében csak a Mastercard és a Visa által üzemeltetett infrastruktúrák használhatók, de a világon is domináns a két társaság: se az Amex, se a Diners Club, se a JCB nem rendelkezik hasonló piaci részesedéssel.

Pénzügyi szempontból tehát az Európai Unió - és az ECB számára - már csak a piaci verseny fokozása érdekében is vonzó lehet, hogy egy saját, valóban egységes fizetési rendszert dolgozzon ki. Az European Payments Initiative (röviden EPI) projekt célja, hogy új, szabványos megoldást dolgozzon ki, amelyhez a vásárlók és kereskedők számára is elérhető kártya és digitális tárca is tartozik.

A megoldás minden tranzakciótípust lefedne, a fizikai boltokban történő vásárlásoktól az online fizetésen és pénzfelvételen át személyek közötti, a peer-to-peer tranzakciókig, a meglévő nemzetközi fizetési megoldások mellett. Az EPI-hez csatlakozó bankok között a BNP Paribas, a Deutsche Bank, az ING, az UniCredit, a BBVA, a Commerzbank, a Santander és a Société Générale is ott van, és további fizetési szolgáltatók csatlakozását is várják - írja a portál.

A projekt célja az is, hogy a SEPA (Single Euro Payments Area) páneurópai infrastruktúrái mellett biztonságos, innovatívabb és integráltabb legyen a piac. Európa-szerte rendkívül sokfélék a fizetési módok, legyen szó online, vagy hagyományos üzletben történő vásárlásról. Bár számos országban terjednek a különböző mobiltárcákhoz hasonló innovatív megoldások, sok esetben azok csak az adott országban használhatók. Az új megoldás egyébként éppen a SEPA rendszerére épülhet és a tervek szerint már 2022-ben elindulhat. Korábban az Európai Bizottság őszre ígérte a teljes stratégia kidolgozását.