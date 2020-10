Matolcsy: új korszak hajnalán van az emberiség

Az emberiség történelmének egy több száz éves fejezetét zárja le, egy új korszaknak helyet adva, ami Eurázsia kora – mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. A feladat, hogy fenntartható megoldásokkal indulhasson ez az időszak.

Nem férhet kétség ahhoz, hogy egy új korszak hajnalán vagyunk, e kor fő tulajdonsága a hosszú távú fenntarthatóság - jelentette ki Matolcsy György a jegybank Budapest Eurasia Forum konferenciáján.

Az MNB első embere szerint ehhez a fenntarthatósághoz elengedhetetlen megtalálni az egyensúlyt. Ez igaz a geopolitikában, ahol kell egy új egyensúly a kelet és nyugat között. A technológia forradalmasításában is úgy kell haladni, hogy a fejlődés ne menjen a természet rovására. A pénz is ide tartozik: fenntartható pénzügyi rendszerre van szükség, amielya mindenkori gazdasági ciklusokkal együtt is biztosítja hosszú távon a fenntarthatóságot.

Eurázsia kora is több száz éves fejezet lehet, miután most zárja le az atlanti korszakot az emberiség, amely 1492-ben kezdődött.

Matolcsy szerint a Covid-19 felgyorsíthatja az új idők eljövetelét, amelynek minél hatékonyabb integrációját kell elősegíteniük az érintett feleknek, miután a járvány egy új típusú szolidaritást alapozott meg.

Ehhez támaszkodni kell a közelmúlt történelméből a rokon időszakokra. Ilyen az 1940-es évtized, és az 1970-es években láthattunk hasonló fejleményeket mint most. Akkor is drámai változások voltak, megváltoztatták az emberiség történelemét. Remélhetőleg sokat tudunk ezekből az időkből tanulni, mivel hiába hoztak történelmi változásokat, végül nem bizonyultak fenntarthatónak. Egyik esetében a második világháború, a második esetében az olajsokkok törték meg a lendületet.