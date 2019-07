Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Még egy határkerítés épül a régióban

Kerítést épít Szlovénia a horvát határon, ahol egyre több a határsértés – jelentette be a szlovén kormányfő hétfőn. A rendőrök és katonák számát is megnövelik, valamint megfigyelő drónokat is vásárolnak, tudósít a Euronews.

Az intézkedésekre azért van szükség a szlovén belügyminisztérium szerint, mert az év első hat hónapjában csaknem 50 százalékkal több határsértés történt, mint tavaly - olvasható a portálon.

A Görögországból Macedónián, Szerbián és Magyarországon át vezető úgynevezett balkáni migrációs útvonal lezárása óta a menedékkérők ugyanis Bosznia-Hercegovina, Horvátország és Szlovénia érintésével igyekeznek eljutni Nyugat-Európába.

Az olasz-szlovén határon úgy veszik fel a harcot az illegális határátlépők ellen, hogy közösen járőröznek a két ország határőrei. Horvátország már épített kerítést Boszniával közös határára, és a horvát határőrség árgus szemekkel figyeli azokat, akik megpróbálnak átjutni a zöldhatáron.

Itt is egyre többen követnek el határsértést: míg tavaly mindössze 50-en érkeztek, idén csak az első hat hónapban már 179-en. A horvát-bosnyák határtól néhány kilométerre fekvő boszniai Velika Kladusában található menekülttáborban jelenleg több mint 500-an élnek. Sokan évekre itt ragadnak, nem jutnak tovább az egyre szigorúbb ellenőrzések miatt.

A Nemzetközi Migrációs Szervezet boszniai irodája közölte: attól tartanak, hogy az országban rekedő menekültek száma a jövőben nőni fog, ezzel tovább bonyolítva Európa menekültproblémáját.