Még egy hónapot marad a Juncker-féle Európai Bizottság

Egy hónap késéssel állhat csak fel és kezdheti meg működését az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság.

December 1-jével állhat csak munkába az új Európai Bizottság, jelentett ki az Európai Parlamenti szóvivője szerdán. A bejelentés hivatalosan is megerősítette azt, amit Ursula von der Leyen, a testület leendő elnökének múlt heti levele alapján már sejtetni engedett - írja az Indexen az Eurológus.

A késés fő oka az, hogy a a 26-ból három jelöltet is alkalmatlannak találtak a biztosi pozíciókra. Köztük Trócsányi László korábbi magyar igazságügyi minisztert is, akit az EP JURI szakbizottsága összeférhetetlennek talált a mandátummal, mivel érvelésük szerint problémás, hogy Trócsányi azt állította, nincs kapcsolata a nevét viselő Nagy és Trócsányi Ügyvédi Irodával, miközben abban még 2018 nyaráig tulajdonrésze volt. Rajta kívül még a román és a francia jelölt is elhasalt, akiket pótolni kell.

A tervek szerint az Európai Parlament október 23-án szavazott volna az új Bizottságról, de ezt az új jelöltek megtalálásáig eltolják. Ha ezen a voksoláson átment volna a Bizottság, akkor november 1-én kezdhette volna meg a munkáját, de a halasztással most ez december 1-re tolódik.

Az új Bizottság felállásáig a Jean-Claude Juncker vezette testület marad. Ezt a helyzetet korábban a magyar kormány komoly problémának nevezte.

