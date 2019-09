Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Még egy minisztere intett be Boris Johnsonnak

A brit munka- és nyugdíjügyi miniszter, Amber Rudd feldúltan távozik a brit kormányból és a Tory Pártból is. Boris Johnsont és a konzervatívokat már saját testvére is faképnél hagyta.

Rudd lemondása egyik fő okaként azt jelölte meg, hogy bár jóhiszeműen látott munkához az új kabinetben, de "többé már nem hisz benne", hogy az elsődleges cél egy új brexit-megállapodás lenne. Ehelyett azt látta, hogy a hatalmas többséggel elutasított no-deal brexit érdekében dolgozik Boris Johnson miniszterelnök. Miközben a kizuhanásnak az EU-val folytatott tárgyalásokban kellene adunak lennie, hogy nyomást gyakoroljanak Brüsszelre.

Rudd a miniszterelnöknek írt levelében "politikai vandalizmusnak" nevezte, ami a szerdai drámai parlamenti ülésen történt. Ekkor 21 konzervatív képviselő kiszavazott a kormánypárti frakcióból, hogy elkerülje a rendezetlen brexitet és az előrehozott választásokat. Őket kizárták a konzervatívok frakciójából, ami a távozó miniszter szerint "támadás az alapvető tisztesség és a demokrácia ellen".

Erre meglepően cinikus válasz érkezett Johnson hivatalától: sajnálják, hogy a tehetséges miniszter távozik, de minden kormánytag arra esküdött fel, hogy "október 31-én elhagyják az EU-t, akármi is lesz".

A héten a konzervatívok egyre több tagja int be a tory pártnak: távozott például a miniszterelnök testvére, Jo Johnson is, valamint Winston Churchill unokája is.

Johnson a távozások nélkül sincs egyszerű helyzetben: tervét, hogy felfüggeszti a parlament munkáját, hogy a kormány léptethesse ki a briteket az EU-ból megfúrták a képviselők, a kormánypártokból is átszavaztak. De leszavazták azt is, hogy Johnson előrehozott választást írjon ki. Így viszont az október 31-i brexit valószínűleg tovább csúszik.