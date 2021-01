Még gyúrni kellene a magyar rendszeren, jobbak a multik

A közös munkát kiszolgáló online felületek közül egyelőre jobbnak tartják a tanárok az ismert informatikai multik megoldásait, mint azt a magyar fejlesztést, amit az oktatási tárca kínál az online tanításhoz.

Tavaly október óta működik az iskolákban az a digitális felület, amellyel az oktatásirányítás biztosítani kívánta, hogy az intézmények egy központi rendszer segítségével tarthassák meg a távoktatás online óráit.

A Népszavának nyilatkozó pedagógusok többségét nem győzte meg a rendszer. A folyamatos jelzések ellenére továbbra is előfordulnak leállások, illetve mobiltelefonról is problémás a felület megnyitása. Az úgynevezett Digitális Kollaborációs Tér (DKT) még nem alkalmas arra, hogy felváltsa a Google vagy a Microsoft platformjait, amikhez már a gyerekek is hozzászoktak.

Az állami Klebelsberg Központ (KK) ugyanakkor sikeresnek tartja a DKT-t, mint írták, 2020. december 20-áig a DKT-ban 87 ezer online tanórát tartottak, 644 ezer résztvevővel. Emellett több mint 11 millió belépést regisztráltak eddig az időpontig a rendszerbe, és több mint 2,8 millió házi feladatot adtak ki a rendszeren keresztül a pedagógusok.

"Mindez nagyon szép, de még szebb lenne, ha a rendszer a gyakorlatban is használható lenne" - véli Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) országos választmányi tagja. Szerinte a DKT-ba nincs annyi kiegészítő alkalmazás beillesztve, mint például a Microsoft Teams-be, amit az ő iskolájában használnak, így ha a DKT-t kellene használniuk, biztos, hogy más felületeket is be kellene vonni a munkába.

Ő a házi feladatokat az iskolai alaprendszerben, az úgynevezett KRÉTA-ban adja ki, azok mégis úgy jelennek meg a DKT-ban, mintha ott írta volna be őket. Ez torzíthatja az utóbbival kapcsolatos statisztikát.