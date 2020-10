Még nem is él a törvény, de máris elküldik az abortuszra érkező nőket a lengyel kórházakból

Több lengyel kórházban már most elutasítják a terhességmegszakításra érkező nőket, annak ellenére, hogy az abortuszt szigorító szabályok még nem léptek érvénybe - írja a Guardian alapján a 444.hu. Lengyelországban ugyanis az alkotmánybíróság döntött úgy, hogy az eddig is nagyon szűkre szabott terhességmegszakítási lehetőségeket még szűkebbre szabja, azaz nem engedélyezi az abortuszt abban az esetben sem, ha a gyerek súlyos rendellenességgel születne meg.

Az alkotmánybíróság döntését kormány és az azt támogató parlamenti többség várhatóan hamar törvénybe foglalja, már csak azért is, mert az alkotmánybírósági eljárást is a nagyobb kormánypárt, a Jog és Igazságosság kezdeményezte. Egyelőre azonban ez nem történt meg, az alkotmánybíróság döntése értelmében megalkotott jogszabályi szigorítás nem hatályos. Éppen ezért furcsa, hogy több kórház is már most így jár el a terhességmegszakítást kérő nőkkel szemben - olvasható a portálon.

A szigorítás ellen hatalmas tüntetések kezdődtek Lengyelországban, és a tüntetéseket szervező egyik nőjogi szervezet vezetője nyilatkozott is a Guardiannek arról, hogy több nő sírva hívta fel, hogy a klinikák elhajtották, még úgy is, hogy lefoglalt időpontja volt jelenleg még jogszerűnek számító terhességmegszakításra.

Egy wroclawi nő arról számolt be, hogy 16 hetes terhesen előzetesen lefoglalt időpontra ment a kórházba a papírokkal, amik bizonyítják, hogy magzata súlyos fejlődési rendellenességekkel jönne világra, de azt mondták neki a klinikán, jöjjön vissza két hét múlva, mert nincs elég ágy. (Guardian)