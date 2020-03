Még több német fegyvert venne az Orbán-kormány

A nagy harckocsibeszerzés után újabb komoly német-magyar hadiipari üzlet formálódik - számolt be Népszava.

Április elején Budapestre jön és Orbán Viktor kormányfővel találkozik Hubert Aiwanger bajor miniszterelnök-helyettes és gazdasági miniszter - értesült a napilap. Márpedig Münchenben működik az ARTEC Rheinmetall Defence nevű cég, amely az egyik legkorszerűbb német fejlesztésű páncélozott csapatszállítót, a Boxert gyártja.

A lap szerint az Orbán-kormány további haderőbeszerzésre készül Németországból. Magyarország az utóbbi időszakban már így is a legnagyobb külföldi vásárlóvá vált a német hadiipari piacon, a két ország képviselői pedig arra törekednek, hogy a jövőben is szoros legyen a kapcsolat.

A Népszava informátora úgy fogalmazott:

Hasonlót szeretnénk a hadiiparban, mint az autógyártásban.

A lehetséges konkrét beszerzések kapcsán első helyen az elavult szovjet csapatszállítók, a BTR-ek cseréje merülhet fel - itt jönnének szóba a Boxerek.A már megvásárolt Leopard harckocsik mellé pedig szükség lenne lánctalpas csapatszállítóra, ebből két típus is szóba jöhet: a Marder és a Puma. Szóba kerülhet még az új fejlesztésű - hadrendben még nem lévő - Lynx is. Állítólag még német gyártású légvédelmi rendszert is vehetünk.