Még újabb vírusvariánst találtak Nagy-Britanniában

Kissé tovább emelkedett a koronavírus-fertőzés terjedési dinamikáját mérő R reprodukciós mutató becslési sávja Nagy-Britanniában. Azonosították a Dél-Afrikában kimutatott új koronavírus-változatot is, de a két fertőzöttet azonnal karanténba vezényelték - közölte a brit egészségügyi miniszter.

A brit kormány készenléti helyzetekben működő tudományos tanácsadó testületének (SAGE) szerdán ismertetett számításai szerint az R mutató országos átlagban jelenleg 1,1-1,3 között van. Ez azt jelenti, hogy tíz fertőzött átlagosan 11-13 másik embernek adja át a koronavírus-fertőzést.

A SAGE számítási módszertana szerint az 1,1-1,3 közötti R rátából arra lehet következtetni, hogy az új koronavírus-fertőzöttek száma 1 és 6 százalék közötti ütemben emelkedik minden egyes nap. A SAGE a múlt héten 1,1-1,2, két hete 0,9-1 közötti R rátát mutatott ki országos átlagban. A testület szerdán ismertetett új kimutatása szerint az országos átlagon belül Londonban a legmagasabb, 1,2-1,5 az R mérőszám.

Ennek alapján Londonban 4-8 százalékkal emelkedik napi átlagban a koronavírus-fertőzöttek száma - írja az MTI tudósítója.

A brit kormány a múlt héten új koronavírus-variáns azonosítását jelentette be. A vizsgálatok adatai szerint a Nagy-Britannián belül mindenekelőtt Londonban és Délkelet-Angliában terjedő változat fertőzőképessége akár 70 százalékkal is meghaladhatja a korábban azonosított típusokét.

Szerdai ismertetésében a SAGE nem részletezte, hogy az R reprodukciós ráta emelkedésében milyen szerepe volt ennek az új variánsnak.

Találtak egy újabb változatot

Az egészségügyi hatóságok két páciens szervezetében kimutatták a koronavírus egy még újabb változatát, amelyet eredetileg Dél-Afrikában azonosítottak - jelentette be Matt Hancock egészségügyi miniszter szerdán. Ez a mutáció a vizsgálatok alapján még gyorsabb terjedésre képes, mint a Nagy-Britanniában nemrégiben kimutatott új variáns.

A nagy-britanniai fertőzöttek mindkét esetben olyanokkal álltak szoros kapcsolatban, akik az elmúlt hetekben Dél-Afrikában jártak.

A kormány azonnali hatállyal korlátozta a beutazást Dél-Afrikából, és elrendelte, hogy mindazok, akik az utóbbi két hétben Dél-Afrikában jártak, és azok is, akik velük az utóbbi időben szoros kapcsolatban voltak, haladéktalanul vonuljanak karanténba - közölte Matt Hancock, hozzátéve: átmeneti intézkedésről van szó arra az időre, amíg az angliai közegészségügyi szolgálat (Public Health England, PHE) szakértői alaposan megvizsgálják ezt a koronavírus-változatot a brit védelmi minisztérium Porton Down városában - Anglia délnyugati térségében - működő vegyi és biológiai kutatóintézetében.

A Nagy-Britanniában és a Dél-Afrikában kimutatott új koronavírus-variánsok mutatnak mutációs hasonlóságokat egymással, de egymástól függetlenül alakultak ki - mondta Susan Hopkins professzor, a PHE vezetője szerdán a BBC televízióban. Bízik abban, hogy az azonnali karanténintézkedések és a Dél-Afrikával szembeni utazási korlátozások elejét veszik az új változat nagy-britanniai elterjedésének.

Karácsonykor tovább szigorítanak

A miniszter szerint ezek a fejlemények is jelzik, hogy most nem szabad feladni a járvány terjedésének megfékezését célzó intézkedések szigorát, annak ellenére sem, hogy most már láthatók az országra váró fényesebb napok jelei.

Karácsony másnapjától még további angliai térségekre terjesztik ki a négyszintű járványkészültségi rendszer negyedik, legszigorúbb fokozatát, amely Londonban és tágabb környékén már napok óta érvényben van - közölte a miniszter.

Az egészségügyi minisztérium szerda esti adatai szerint az elmúlt egy hétben 236 275 új koronavírus-fertőzöttet mutattak ki szűrővizsgálatokkal országszerte, 89 816-tal, 61,3 százalékkal többet, mint az egy héttel korábbi azonos időszakban. Az elmúlt 24 órában 744-en haltak meg a koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 betegségben. Április óta ez a legmagasabb napi halálozási adat Nagy-Britanniában.