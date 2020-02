Megdöbbentő, ellentmondásos tanulságokkal indult az amerikai elnökválasztás

Az amerikai Demokrata Párt Iowa államban tartott előválasztása után a szervezők a szavazórendszer hibája miatt képtelenek voltak időben eredményt hirdetni, ami felér egy PR-katasztrófával. Szerencséje a párt elnökjelölt-aspiránsainak, hogy nem ez a szavazás egyetlen tanulsága: ellenfelüknek, Trump elnöknek is van oka az aggodalomra.

A legravaszabb orosz titkosszolgálati tiszt sem találhatott volna ki hatásosabb módszert az amerikai Demokrata Párt lejáratására, mint a párt Iowa állambeli előválasztásának szervezői, akik a választási eredményeket összesítő rendszer hibája miatt egy napig nem tudták kihirdetni a szavazás eredményét - véli Eward Luce, a Financial Times (FT) Egyesült Államokkal foglalkozó publicistája. Övék a közvetlen felelősség, ám a következményeket a demokraták együtt fogják viselni: nehéz lesz lemosni magukról, hogy ha még egy kis népességű államban sem tudták megszervezni a szavazást, akkor hogyan akarják kormányozni az országot?

Ahogy érkeznek az iowai helyi beszámolók, kiderült valami, ami viszont Donald Trumpnak, a regnáló republikánus elnöknek rossz jel, így a PR-katasztrófát elszenvedő demokrata elnökjelölt-aspiránsok meríthetnek belőle erőt. A Financial Times tudósítása szerint sok olyan szavazó, aki 2016-ban Trumpra voksolt, most a demokratáknál keres elnökjelöltet magának. Dubuque megyében például egyetemi végzettségű elővárosi fehér férfiak jutottak arra a következtetésre, hogy váltaniuk kell. Szakértők szerint a szavazóknak erre a csoportjára szüksége van az elnöknek az újraválasztásához.

A demokraták gondja



Az iowai demokratáknak az lett volna a feladatuk, hogy a 3,2 millió lakosú államban lebonyolítsák az előválasztást, amelyen 172 ezren vettek részt. Normál esetben rutinszerűen kellett volna mennie a dolgoknak, ehelyett egy gigantikus ki nem kényszerített hiba lett belőle. Ez egyből felidézte a párt vereségével végződött 2016-os elnökválasztást, amelyben a demokraták azzal vádolták a republikánusokat, hogy titkos orosz beavatkozás adott hátszelet jelöltjüknek, Donald Trumpnak, Bernie Sanders szenátor pedig azzal vádolta saját pártja választási bizottságát, hogy titokban ellenfelét, Hillary Clintont segíti.

A kérdés most az, milyen gyorsan tudják feledtetni az ebből fakadó PR-katasztrófát? Joe Biden volt alelnök kampánycsapata máris jelezte, hogy ellenőrizni akarja az eredményt, bármi is legyen az, mielőtt kihirdetik. A háttérben más elnökjelölt-aspiránsok jogászai is ezt akarják, azaz megingott a bizalmuk a választás tiszta lebonyolításában. Trump támogatói persze azonnal kijelentették, hogy az előválasztást elcsalták, és ha Sanders nem szerepelt volna jól, amit a közvélemény-kutatások előre jeleztek, akkor az ő hívei is ezt gondolhatták volna.

Az esélyek

A végül nagy késéssel nyilvánosságra hozott eredmények szerint Pete Buttigieg, South Bend kisváros polgármestere az elektorok 27 százalékét szerezte meg, Sanders 25 százalékkal lett a második, Elizabeth Warren szenátor 18 százalékkal a harmadik, míg Joe Biden volt alelnök 15 százalékkal a negyedik.

Rövid távon Sanders nyerhet az ügyön, miután New Hampshire-ben, a következő államban, ahol előválasztások lesznek, az eddigi felmérések szerint vezet, így hívei, sikerén felbuzdulva lelkesebben szavazhatnak. A másik nyertes Michael Bloomberg lehet, aki csak március elején száll be a versenybe, így őt nem érinti az iowai blamázs. Egyik erénye, hogy a nevét viselő sikeres médiavállalkozás alapján a technológiához jól értő elnökjelölt-aspiránsnak tűnik. Ezt az imázsát csak hangsúlyosabbá teszi az iowai technikai csőd.

A kevés is sok lehet

Donald Trump és hívei örömmel fogadták a demokratáknak kínos szavazatösszesítési botrányt, ám a végeredménynek már nincs okuk örülni. Az első helyen végzett Buttigieg ugyanis a demokraták mérsékelt szárnyához tartozik, ifjú kora (37 éves) és viszonylagos ismeretlensége (csak egy 100 ezer lakosú város polgármestere) ellenére képes volt nyerni. Mint az FT helyi riportjából kiderül, ehhez hozzájárultak az elnök korábbi szavazói is.

Egyikük, Chris Budzisz, a dubuque-i Loras College professzora, aki tradicionális republikánusnak tartja magát, sokak nevében beszélhetett, amikor azt kifogásolta, hogy a Republikánus Párt Trump foglyává vált. Ahelyett, hogy a választók igényeire reagálna egy világos politikai üzenettel, inkább az elnök támogatásával van elfoglalva. Ezért nem Trumpot hibáztatja, úgy véli, az ő fellépése csak egy az amerikai társadalmat fertőző betegség tünete, nevezetesen a felső tízezer és a középosztály eltávolodásának jele. Így bár sok mindenben soha nem fog egyetérteni a demokratákkal, az ő mérsékelt indulóik között keres szimpatikus elnökjelöltet.

Aaron Renn, a Heartland Intelligence hírlevél kiadója, az USA középnyugati régiójának szakértője úgy véli, az elnökválasztás végeredménye szempontjából kritikus jelentősége lehet annak, merre billennek a középnyugati államok. Hiába erős Trump ebben a térségben, a hagyományos városi üzleti életben tevékenykedő republikánus szavazók egy részét elidegenítheti magától, ha azok úgy érzik, hogy nem törődik velük. Mivel négy éve hajszálvékony különbséggel nyert a szavazók egy kis csoportjának átállása is az ellenkezőjére fordíthatja az elnökválasztás végeredményét.