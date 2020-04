Megegyeztek az olajosok - a 15 százalékos mínusz is kevés lehet

Tíz százalékkal csökkentik az olajországok a termelést, elemzők szerint azonban a koronavírus-járványhoz köthető gyárleállások miatt ez is kevés lehet az áresés megállításához.

Vasárnap este Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és a szervezeten kívüli nagy olajtermelő országok csoportja, az OPEC+-t létrehozó államok megállapodtak arról, hogy napi napi 9,7 millió hordóval csökkentik a kitermelést - számolt be az MTI a Reuters értesüléséről.

A 9,7 millió hordós csökkentés a globális olajkereslet közel tíz százalékát jelenti. az egyezség szerint a napi 9,7 millió hordós csökkentés május-júniusra érvényes, azt követően - 2022 áprilisáig fokozatosan - növelik majd termelést.

Az OPEC+ az informális együttműködésen kívüli nagy olajtermelőket, közöttük az Egyesült Államokat, Kanadát, Brazíliát és Norvégiát további napi 5 millió hordós kitermeléscsökkentésre szeretné rávenni. Kanada és Norvégia már jelezte szándékát a csökkentésben való részvételre. Az Egyesült Államok pedig jelezte, hogy az olajár jelentős mértékű esése miatt termelése az idén egyébként is csökkenni fog.

A megállapodást eredetileg a héten csütörtökön hozták volna tető alá, Mexikó azonban nem egyezett bele a csökkentés rá eső hányadába. Andres Manuel Lopez Obrador mexikói elnök pénteki bejelentése szerint Donald Trump amerikai elnök felajánlotta, hogy az Egyesült Államok felvállalja a termelés Mexikótól várt csökkentésének egy részét is. Trump a vállalást későbbi fizetés feltételéhez kötötte.



A kitermelés tervezett 15 százalékos csökkentése a Goldman Sachs és UBS bankok olajpiaci szakértőinek a prognózisa szerint nem biztos, hogy elegendő lesz az áresés megállításához, hiszen a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások és termelésleállások egyes becslések szerint harminc százalékkal is csökkenthették a globális olajkeresletet. A Brent nyersolaj ára így az év eleji hordónkénti 70 dolláros szintről akár 20 dollárra is csökkenhet. A Brent nyersolaj ára a megállapodás ismertté válását követően vasárnap európai idő szerint este kilenc órakor hordónként 31,82 dolláron állt a globális kereskedelemben, ami 0.16 százalékos napi áremelkedésnek felel meg.