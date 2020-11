Megengedték a nők 40-szerű korai nyugdíjazást a németek, összeomlóban a kifizetések

A hazai „nők 40” lehetőséghez hasonló megoldást vezettek be a korai nyugdíjba vonulásra még évekkel ezelőtt Németországban, ami 40 helyett 45 éves jogosultsági idő után megengedte a visszavonulást az aktív kereső tevékenységből. Ez aztán annyira népszerű lett, hogy tavaly már 100 milliárd eurót (akkori árfolyamon 35 500 milliárd forintba került) a német költségvetésnek.

A lakosság öregedése miatt Németországban fokozatosan 65-ről 67 évre emelkedik a nyugdíjkorhatár, 2012 óta minden évben egy hónappal, 2024 és 2029 között pedig két hónapos lépcsőkben. Az 1964-es születésű korosztály lesz az első, amelynek tagjai csak 67 évesen mehetnek majd nyugdíjba - kezdi ismertetőjét a G7. Az országban olyan népszerű lett emiatt a férfiak és a nők számára is elérhető nők 40-szerű, férfiaknak és nőknek is elérhető kedvezmény, hogy az már kikezdi a költségvetést is. A németeknél 40 helyett 45 éves jogosultsági idő kell hozzá, de így is már lehetőséget arra, hogy valaki korábban nyugdíjba mehessen, sőt 63 évesen az is választhatja csökkentett nyugdíjjal, akinek még nem gyűlt össze a 45 éve.

Ahogy a Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitung írja, 2016-ban 225 640 ember ment el úgy 63 évesen nyugdíjba, hogy már megvolt a 45 éves jogosultsági ideje, tavaly viszont már 247 150. Összességében a korai visszavonultaké egy elég nagy csoport: a mintegy 18 millió német nyugdíjasból 3,5 millióan még nem érték el az öregségi nyugdíjkorhatárt. Az ő nyugdíjuk már egyre nagyobb teher a szövetségi költségvetésnek: tavaly először haladta meg a 100 milliárd eurót a rájuk fordított kiadás.

Egyelőre még bírja a német költségvetés a plusz terhet, de a járvány és a válság miatt lehet, hogy hozzá kell majd nyúlni a rendszerhez.

Magyarországon azért lehet intő példa a németországi helyzet, mert itthon a nők legnagyobb része él a nők 40 kedvezménnyel és idő előtt megy nyugdíjba.