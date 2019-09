Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megérkezik a közvetlen cukoradó a régióba

A lengyel kormányzat háttérintézményeiben gondolkodnak a cukoradó bevezetésén, mert úgy látják, hogy az emberek fogyasztási szokásait a pénztárcájukon keresztül lehet megváltoztatni.

A lengyel Nemzeti Egészségügyi Alap (NFZ) elnöke, Adam Niedzielski, a Dziennik Gazeta Prawnának adott interjújában kijelentette, hogy a leghatásosabb és leggyorsabb módja az életstílus megváltoztatásának, ha az emberek pénztárcájára hatunk, azaz meg kell adóztatni a cukor fogyasztását Lengyelországban - vette át a hírt a Business Insider Polska.

A lengyelek átlagosan egy évben 40 kilogramm cukrot fogyasztanak el, ami számos betegséghez járul hozzá. A közvetlenül cukorbetegségben szenvedők száma is emelkedett az elmúlt években. Niedzielski szerint az édesített üdítőkkel kellene kezdeni a szigorítást. Más országokban lépésről lépésre vezették be a cukros termékek adóztatását, ám a szakember szerint Lengyelországban már nincs idő erre. Az új adót már 2020-ban be kellene vezetni.