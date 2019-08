Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megfejtették a boldog nyugdíjas évek titkát

Tudományos kutatások alapján megalkották azt a nyolc jótanácsot, amelyeket betartva jó kedvűen élhetik az emberek nyugdíjas éveiket és nem mellesleg meghosszabbíthatják az életüket. Egyszerű ötletekről van szó.

Ahogy egyre több ember dolgozza átvitt értelemben halálra magát, immáron hivatalosan elismert betegség lett a szellemi kiégés, amikor valaki úgy érzi nem bírja tovább csinálni a napi verklit - vezeti fel a nyugdíjasok boldogságának titkairól szóló cikkét a Business Insider. A jókedv fontos feltétele a hosszú távú jó egészségnek: a tudósok összefüggést találtak a boldogság és a jó immunrendszer, illetve a gyorsabb sebgyógyulás között - mindkét körülmény hozzájárul a hosszabb élethez.

Bár életük utolsó részében sokan keserűen tekintenek hátra lévő idejük elé, nem magától értetődő, hogy elveszítsék jó kedélyüket. A nagyobb döntésektől, például hogy feladják megszokott állásukat vagy új lakásba költözzenek a kisebbekig, például hogy alkalmanként önkéntes munkát vállaljanak sok lehetőségük van arra, hogy megalapozzák életük végéig tartó jó hangulatukat. A Business Insider tudományos kutatásokkal támasztja alá, hogy a következő jó tanácsok betartása boldoggá teheti a nyugdíjas éveket.

Ne dolgozza agyon magát!

Ha úgy érzi, hogy folyamatosan fáradt, akkor jó eséllyel a munkája állhat e gond hátterében. Egy rossz nap vagy hét normális, bárkivel előfordulhat, ám az ellenséges munkakörnyezet depresszióhoz vezethet - állítják tapasztalt pszichológusok. Emellett az élettől búcsúzó emberek sokszor mondják: megbánták, hogy túlhajszolták magukat. Ha azt tapasztalja, hogy állandóan a munkán jár az esze, nehezen kel fel reggel vagy pláne, hogy a lelki bajok gyötrik, adja fel megszokott munkáját, és keressen valamit, ami örömet okoz, ha anyagilag rosszabbul is jár.

Töltsön több időt a családjával!

A második dolog, amit az emberek nagyon meg szoktak bánni, hogy nem töltöttek elég időt a családjukkal és a barátaikkal. Az erős családias kapcsolatok kutatások szerint összefüggenek a hosszú távú boldogsággal. Azoknak a férfiaknak a 93 százaléka, aki életük delelőjén túl boldognak érezték magukat, jó kapcsolatot ápoltak a testvéreikkel - derült ki egy több száz 72 év feletti férfit megkérdező felmérésből. Akiknek gondjaik vannak az időbeosztásukkal, csökkenthetik a stressz, ha a családjukra fókuszálnak - mondja Laura Vanderkam időbeosztás-szakértő.

Költözzön közelebb a munkahelyéhez!

Egy 26 ezer embert átfogó angliai kutatásból kiderült, hogy javítja az az emberek mindennapi hangulatát, ha rövidebb időt töltenek a munkába járással. A vizsgálat szerint minden egyes plusz perc, amit a munkába igyekvéssel vagy az onnan távozással tölt el valaki, rontja a mentális egészségét és az elégedettségét az életével. Egyszerű szabályként az állapították meg, hogy 20 perc többletutazás olyan hatással jár, mint ha 19 százalékkal csökkentenék az érintett bérét. A konklúzió: javíthatja hangulatát, ha közelebb költözik munkahelyéhez vagy közelebb keres állást az otthonához.

Segítsen másoknak önkéntes munkával!

Aki másokon segít az magán is segít. Egy 2013-ban készült tanulmány, amely az azt megelőző két évtizedben készült 40 további vizsgálat eredményét összegzi azt találta, hogy az önkéntes munka boldogabbá teheti az embereket, sőt növelheti az élettartamukat. Ez a tevékenység nem csupán a felmérésekben részt vevők hangulatát javította, de segített nekik a krónikus betegségeikkel szembeni küzdelmükben és mérsékelte a rájuk nehezedő stresszt. Egy 2017-es vizsgálat szerint, amikor valaki másokon segít, ez bizsergeti az agyának a boldogságért felelős részét.

Tartsa a kapcsolatot barátaival!

A barátságok megtartása az egyik titka a hosszú életnek. Egy hosszú távú ausztrál vizsgálat szerint 22 százalékkal hosszabban élnek azok, akikmek több barátjuk van, mint azok, akiknek kevesebb. Az életük végén lévő emberek harmadik nagy bánata szokott lenni, hogy nem ápolták eléggé a barátságaikat. Bár a barátok száma az öregedéssel párhuzamosan csökken, ezt ellensúlyozhatja, ha ugyanazokat a helyeket rendszeresen felkeressük, s így részévé válunk az ott élők életének.

Legyen hálás!

Hosszabb távon elégedettebbek azok, akik arra koncentrálnak mijük van ahelyett, hogy mijük nincs. A Kaliforniai Egyetem egyik kutatásában arra kérték az önkéntes résztvevőket, hogy hetente jegyezzék fel, miért éreztek ez alatt az idő alatt hálát. Tíz hét eltelte után arról számoltak be, hogy optimistábban tekintenek az életükre, sőt fizikailag is egészségesebbnek érzik magukat. A Business Insider saját áttekintése szerint a hála a sikerességhez is hozzájárulhat. Olyan sztárok, mint Oprah Winfrey tévészemélyiség vagy Richard Branson mágnás mindig találnak néhány percet arra, hogy számba vegyék, miért tartoznak köszönettel a sorsuknak.

Beszélgessen!

Aki barátságosabb az idegenekkel, az boldogabb. Egy 2014-en készült kutatás szerint a rövid barátságos beszélgetések egy bolti kiszolgálóval vagy egy pincérrel pincérrel, amelyekben tényleg érdeklődnek a felek a partner mondanivalója iránt és szemkontaktust vesznek fel vele, javította a kísérleti alanyok hangulatát azokéval szemben, akik hallgattak. A magyarázat abban lehet, hogy az embereket szociális kapcsolatokra teremtették, így jó hangulatukhoz fontos, hogy gyakorolják ezt a készségüket.

Eddzen gyakran!

A testnevelés növeli az agy endorfintartalmát és javítja az emberek önmagukról alkotott képét. Egy 1,2 millió amerikai testedzési szokásait és mentális állapotát vizsgáló kutatás azt a meglepő eredményt hozta, hogy az edzés jobban javította az emberek hangulatát, mint az, hogy több pénzhez jutottak. A kondizás és az aerobik különösen hatásos a depresszió visszaszorításában és a hosszú távú egészség megalapozásában. Szóval kapják fel a súlyzókat minden nap, ha boldogabban és hosszabban akarnak élni! - tanácsolják a nyugdíjaskor rejtelmeinek kutatói.