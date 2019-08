Meghalt a világ egyik leggazdagabb embere

Elhunyt a világ egyik leggazdagabb embere, David Koch iparmágnás, aki egyben az egyik legnagyobb konzervatív párti támogató is volt - írja a Business Insider a New Yorker információira hivatkozva. A hírt a milliárdos cége, a Koch Industries is megerősítette.

A 79 éves David Koch halálát közleményben bátyja, Charles (83) jelentette be pénteken - írja Business Insider. A közleményből kiderül, hogy David Kochot 27 éve prosztatarákkal diagnosztizálták.

David Koch bátyjával a többségi tulajdonosa volt a Koch Industries ipari konglomerátumban, ami az USA második legnagyobb magánvállalata. A vagyona a Forbes szerint ez év márciusában 50,5 milliárd dollárt tett ki, amivel a világ 11., az USA-ban pedig a 7. leggazdagabb emberének számított. A Koch Industries éléről David tavaly júliusban vonult vissza egészségügyi okok miatt.

David Koch a vállalatirányítás mellett szenvedélyes filantróp (több mint 1,3 milliárd dollárt adományozott olyan intézményeknek, mint a New York-i Lincoln Center vagy a Memorial-Sloan Kettering, de dollármilliárdokat adott az American Museum of Natural Historynak is), politikai aktivista is volt, aki 1980-ban még az elnökhelyettesi székért is indult a liberálisok színeiben. Az utóbb időben viszont testvérével, Charlesszal viszont a konzervatívok egyik legjelentősebb donora volt, dollár százmilliárdokkal támogattak egy konzervatív szervezetekből álló hálózatot.