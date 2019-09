Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Meghalt az amerikai olajmágnás

91 éves korában elhunyt a híres olajmágnás, hegde fund alapító és sikeres üzletember, T. Boone Pickens - írja a Portfolio.

Szász Péter , 2019. szeptember 11. szerda, 22:55 Fotó: Getty Images - Alex Wong

Pickens már 2017-től kezdve romló egészségügyi állapotával szenvedett, több stroke-ja is volt. Emiatt is kezdte el árulni 2017 végén texasi birtokát 250 millió dollárért, pár hónappal később pedig BP Capital hedge fundjának ajtaját csukta be a külső befektetők előtt - olvasható a portálon.

Pickens karrierjét a Phillips Petroleumnál kezdte, később több energiaprojektet is vitt szélenergiához és földgázhoz kapcsolódóan. Az elmúlt évek során bőkezűségével is felhívta a figyelmet magára, több mint egymilliárd dollárt eladományozva jótékony célokra.