Meghalt Karel Gott

A ÈTK cseh hírügynökség szerint 80 éves korában meghalt Karel Gott, akit a Kelet Sinatrájaként és Prága aranyhangjaként is gyakran emlegettek - írta az Index.

Karel Gott 1939 júliusában született, a nyugat-csehországi Plzeòben, hatéves korától Prágában élt. 19 éves korától már prágai kávéházakban énekelt, közben pedig opera szakot végzett - írja az énekesről a portál.

Gott 1968-ban az Eurovíziós Dalfesztiválon a Tausend Fenster (Ezernyi ablak) című dallal Ausztriát képviselte. Csehszlovákia ugyanis nem vett részt a versenyen. Akkor a tizenharmadik lett, de még ugyanebben az évben előrukkolt a Lady Carnevallal, ami egy életre megalapozta a sikerét.

1999-ben még New Yorkban is fellépett, 2013-ban például harmincnyolcadjára is első lett a Cseh Csalogány nevű országos szavazáson, amit korábban egyébként Arany Csalogánynak neveztek.

