Meghalt Neil Simon

91 éves korában elhunyt Neil Simon amerikai dráma- és forgatókönyvíró, a Broadway egyik leghíresebb szerzője.

Az 1927-ben született Neil Simon a hatvanas évek kezdetén indult karrierje során több mint harminc színdarabot és csaknem ennyi filmforgatókönyvet jegyezett, utóbbiakat többnyire saját darabjaiból - írt a 24.hu.

Ő írta a Mezítláb a parkban, a Furcsa pár és a Napsugár fiuk című darabokat is. Műveiért számtalan Emmy, Tony és Oscar-jelölést kapott, az Emmyt kétszer, a Tony-díjat háromszor el is nyerte, de kapott drámaírói Pulitzer-díjat is.

Az írónak régóta a veséjével volt problémája, 2004-ben volt egy veseátültetése, most tüdőgyulladást kapott, majd a komplikációk miatt vasárnap délután egy óra körül elhunyt - írta az Index.

A kép forrása: MTI/AP/Gary Stuart.