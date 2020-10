Meghalt Sean Connery

Életének 91. esztendejében elhunyt Sir Sean Connery Oscar-díjas skót színész, James Bond egykori alakítója.

Sean Connery 1930-ban született Edinburghban, és elég színes élete volt azelőtt is, hogy megkapta Bond szerepét. Modellkedett a helyi művészeti egyetem diákjainak, dolgozott úszómesterként, teherautósofőrként, és koporsókat is polírozott. Testépítőként is aktív volt, 23 éves korában pedig lehetőséget kapott, hogy profi focista legyen, de ő a színészetet választotta - írja nekrológjában az Index.hu.

Huszonéves korában kezdett el az edinburghi King's Theatre-ben kisegítőként dolgozni, amikor jelentkezett a South Pacific című musical egyik apró szerepére, amit rögtön meg is kapott. Connery kitartott a színészet mellett, de az élete csak akkor kapcsolt egy magasabb sebességbe, amikor kapott egy szerepet A kertész és a kis emberkék című élőszereplős Disney-filmben. Vagyis egészen pontosan akkor, amikor Albert "Cubby" Broccoli, az Ian Fleming-könyvek megfilmesítési jogának tulajdonosa beült megnézni ezt a filmet, és azonnal érezte, hogy megtalálta James Bondot.

Connery 1962 és 1983 között összesen hét filmben (Dr. No, Oroszországból szeretettel, Goldfinger, Tűzgolyó, Csak kétszer élsz, Gyémántok az örökkévalóságnak, Soha ne mondd, hogy soha) játszotta el a titkos ügynököt. Magassága, nyersessége, és hangsúlyos skót akcentusa annyira meghatározta a karaktert, hogy Fleming is hozzá igazította Bondot a későbbi könyveiben.

Connery több jelentős filmrendezővel dolgozott, olyanokkal, mint Sidney Lumet (A domb, Az Anderson-magnószalagok, Gyilkosság az Orient Expresszen), Alfred Hitchcock (Marnie), John Huston (Aki király akart lenni), John Boorman (Zardoz), Terry Gilliam (Időbanditák), és Richard Attenborough (A híd túl messze van). A szerepei mind hasonlóak voltak: jó kiállású, de dacos hős, aki képes a legvégsőkig elmenni. Egyetlen állandó elem volt az összes karakterben, amit eljátszott: jellegzetes akcentusát nehezen tudta levetkőzni, hiába játszott középkori spanyolt (A hegylakó), chicagói rendőrt (Aki legyőzte Al Caponét - ezért Oscart is kapott, az egyetlent a karrierje során), vagy éppen Indiana Jones édesapját (Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag).

Az 1990-es években még sikert sikerre halmozott (Vadászat a Vörös Októberre, Brilliáns csapda, A szikla), addig a kétezres években az A szövetség című, Alan Moore képregényéből adaptált akciófilm csúfos bukás lett, és a forgatás elvette Connery kedvét Hollywoodtól - Gandalf szerepét sem vállalta a Gyűrűk Urában. A színész az elmúlt években már szinte teljesen visszavonultan élt.

Sean Connery egyszer házasodott, 1962-ben vette el Diane Cilentót, akivel 1973-ban elváltak. Cilentótól egy gyereke született, Jason