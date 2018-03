Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Meghalt Stephen Hawking

A világ egyik legismertebb elméleti fizikusa, Stephen Hawking 76 évesen hunyt el. Munkájával hozzájárult ahhoz, hogy az emberiség többet tudjon az univerzum keletkezéséről, a fekete lyukakról és általában a minket körülvevő világról.

Mély sajnálattal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk ma távozott. Ő egy nagyszerű tudós és egy rendkívüli ember volt, akinek munkája, valamint öröksége még rengeteg évig túléli őt. Az ő bátorsága és kitartása, ragyogása és humora inspirálta az embereket az egész világon. Egyszer azt mondta: "Nem érne sokat a világegyetem, hanem ez lenne az otthona az embereknek, akiket szeretsz". Mindig is hiányozni fogsz nekünk - ezzel a gyásztávirattal értesítették a világot Hawking gyermekei a halálhírről a Quartz szerint.

A tudós március 14-én, családja körében, békésen távozott el 76 éves korában. Szomorú egybeesés, hogy ez a Nemzetközi Pi-nap, amelyet világszerte ünnepelnek a matematikusok és az elméleti tudósok.

Hawking matematika professzor volt a Cambridge-i Egyetemen és 13 tudományos fokozattal rendelkezett. A brit származású férfi 2009-ben megkapta Barack Obama amerikai elnöktől a Szabadság érdemrendet, a legmagasabb közembereknek adható állami kitüntetést. "Kerekesszékéből elvezetett minket egy utazásra a kozmosz legkülönlegesebb messzeségeibe. Ezzel megmozdította képzeletünket, és megmutatta nekünk az emberi lélek erejét" - mondta el akkor az elnök köszöntőjében.

Éppen betegsége, küzdeni tudása és humorérzéke tette Hawkingot a világ egyik legismertebb tudósává: oldottsága és az ALS-betegsége okozta nehézségeken való felülemelkedése miatt a popkultúra kedvence lett. Szerepelt többek között a Simpson család sok epizódjában, a Star Trekben, vagy az Agymenőkben. Életét pedig a Mindenség elmélete (A theory of everything - 2015) című filmben mutatták be.

Az ALS egy változatát, a Lou Gehrig-kórt a 21. születésnapján, 1963-ban diagnosztizálták nála. Ekkor már negyedik évét töltötte az Oxford Egyetemen, ahová 17 évesen vették fel és az evezős csapatnak is tagja volt. A mozgatóidegek visszafordíthatatlan sorvadásával járó betegségről azt mondták neki, hogy alig pár éve van hátra az életéből, legfeljebb tíz. Ennek ellenére csak 1991-ben vált igazán súlyossá állapota. Addig viszont 1965-ben megnősült, három gyereke született.

Tudományos munkájában kiterjesztette az Einstein által megfogalmazott relativitás elméletet, kidolgozta feltevését a fekete lyukakról, valamint a gravitációs szingularitásokról. Utóbbival kapcsolatos modelljét csak pár éve sikerült mérésekkel is igazolni a gravitációs hullámok révén. Munkája miatt Hawking-sugárzásnak nevezik azt a megjósolt, de kísérlet vagy megfigyelés által még nem igazolt feketetest-sugárzást, amely a fekete lyukak eseményhorizontjának környezetében jön létre kvantummechanikai jelenségek miatt.

A borítókép forrása: Andrew Cowie/AFP.