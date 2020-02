Meghan és Harry - fejfájást okoznak az adófizetőknek

Hiába fordított hátat a brit királyi udvarnak Harry és felesége, Meghan Markle, ettől még a protokollszabályok szerint jár nekik spéci ellátás. Ez viszont 20 millió fontba - több mint 8 milliárd forintba - kerül évente. Kérdés, ki állja a cechet.

Nagy vihart kavart az utóbbi hetekben, hogy januárban lemondott királyi titulusáról Harry herceg és felesége, Meghan hercegnő, és a továbbiakban egyikük sem lát el hivatalos feladatokat a brit királyi családban. Egyúttal közölték, hogy pénzügyileg függetlenné válnak és Kanadába költöznek. Az uralkodónak, II. Erzsébet királynőnek nem tetszett a pár döntése és februárban erendelte, hogy Harry herceg és Meghan hercegné ezentúl nem használhatja a királyi (royal) jelzőt sem.

Bár a házaspár kilépett a királyi családból, akkor is a család tagjainak számítanak a protokollszabályok és államközi megállapodások alapján - írja az Index. A cikk szerint Chris Matthews, a Kanadai Királyi Lovasrendőrség egykori századosa, biztonságtechnikai szakértő a pár kanadai tartózkodására vonatkozó intézkedéseket államfői protokolloknak megfelelőnek tartja, ez pedig meglehetősen drága dolog. Szakértők becslése szerint húszmillió fontot - azaz több mint 8 milliárd forintot - kell a házaspárra költeni. Az számlát pedig az adott ország állja, eddig Nagy-Britannia, mostantól pedig Kanada.

A brit belügyminiszter és a védelmi miniszter is közölte, hogy a pár védelmét továbbra is ugyanolyan feltételekkel látják el, mint korábban. A kanadai miniszterelnök pedig személyesen biztosította a királynőt arról, hogy az unokája és felesége biztonságban lesz országában. A kanadaiak többsége viszont nem örül annak, hogy Harry és Meghan az országukat választották. A torontói The Globe and Mail újság ismertette egy januári közvélemény-kutatás eredményét, amely szerint a kanadaiak közel háromnegyede nem szeretné, hogy az ő adójukból fizessék két külföldi állampolgár testőrségét.