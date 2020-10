Megindult a választások előtti vagyonmentés

A tanácsadók egyre másra keresik meg a vagyonos amerikaiakat, lépjenek még időben örökösödési ügyben. Ha jön Biden, nagyon megdrágulhat a családi vagyon továbbadása.

Az amerikai tanácsadók egyre inkább sürgetik ügyfeleiket, használják még ki időben a Trump-éra kedvező lehetőségeit és még időben intézkedjenek a családi vagyon továbbadásáról az örökösöknek. Utána ugyanis nagyon megdrágulhat az örökösödés, s a vagyonos családok több millió dollárt spórolhatnak meg, ha időben lépnek - írja a Bloomberg.

A jelenlegi közvélemény kutatási adatok ugyanis a demokrata győzelmet jósolnak nem csak az elnökválasztáson, de az ugyanakkor tartandó szenátusi választásokon is. Joe Biden demokrata elnökjelölt pedig kampányában a gazadagokra kivetendő magasabb adókra tett ígéretet, valamint arra, hogy a vagyonosok számára nehezebb lesz kibúvót találni a 40 százalékos teher alól, amely a nagyobb vagyonok öröklését sújtja.

A jelenlegi, a republikánusok által 2017-ben elfogadott szabályozás megduplázta azt az összeget, amelyet a gazdagabb családokon belül adómentesen lehetett átadni az örökösöknek, ennek határa 11,58 millió dollár egyénenként, illetve 23,16 millió dollár páronként. Ráadásul az élelmes tanácsadók ezeket az összeget kihasználva a törvényi kiskapukat jelentősen meg is tudták emelni, s a Trump kormányzat nem igazán tett erőfeszítéseket ezen kiskapuk bezárása érdekében.

Mi azt mondjuk az embereknek, használják ki a lehetőséget, különben elveszi. Ez most az örökösödés tervezésének aranykora, nem hamar látunk ilyet ismét - mondta Jere Doyle a Bank of New York Mellon vagyonkezelési cégének örökség tervezési stratégája. Ha egy vagyonos amerikai csak ül, és vár addig amíg egyértelmű lesz a választások eredménye, akkor csak értékes időt veszít. Ebben az üzletágban ugyanis idő kell ahhoz, hogy az ügyfél és a tanácsadó között bizalmi viszony alakuljon ki, meg tudják határozni, mely vagyonelemeket kinek szeretnének átadni. Egy demokrata győzelem után viszont a tanácsadók és az ügyvédek nagyon elfoglaltak lesznek.

Csak következtetni lehet arra, ami történni fog

Biden egyelőre még nem állt elő részletes adóelképzelésekkel. E helyett elég sokféle javaslatot tett a költségvetési bevételek szaporítására, s ezek szinte mindegyike a gazdagabb magánszemélyek és vállalatok terheinek növelését jelentené. A bevételek növelésének célja többek között az egészségügy megnövekedett kiadásainak, illetve a klímaváltozás elleni harc költségeinek fedezése lenne. A Moody's Analytics szerint az eddig belengetett adóemelések 10 év alatt 4,1 billió dollárral (4,1 ezermilliárd) dollárral növelnék a költségvetés bevételi oldalát. Az örökösödési adó nulla kulcsú sávjának visszaállítása a 2009-es 3,5 millió dolláros szintre ebből 267 milliárd dollárt fedezhetne.

A vagyonosabb amerikaiak számára így is ketyeg az óra, a 2017-ben elfogadott könnyítések ugyanis amúgy sem az örökkévalóságig, hanem csak korlátozott ideig, 2026-ig szóltak.

A szakértők szerint adómentesen továbbadni a a vagyont az örökösöknek amíg lehet, a lehető legnépszerűbb megoldás. Ugyanakkor a vagyonos amerikaiak egy jelentős része nem szeretné ezt egyszerűen megtenni. Több okból sem. Egyrészt sokan még egy darabig nem szeretnék elveszíteni a kontrollt vagyonuk felett. Másrészt az örökösödés megtervezése azt jelenti az embereknek, hogy szembe kell nézniük saját halandóságukkal, amit sokan nem szívesen tesznek meg. ezen felül az emberek, különösen a gazdagok szeretnék kézben tartani azt, hogy milyen menetrend szerint rendezzék életük dolgait, nagyon nem szeretnék, ha más diktálná nekik ebben az iramot - mondta Michael Simmons, a Transition Wealth Management pénzügyi tervezési igazgatója a hírügynökségnek.