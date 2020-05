Megint mindenki autózna, kérdés meddig

Ahol újraindítják az életet, jelentősen megugrik az autóforgalom, a tömegközlekedést azonban nem merik igénybe venni az emberek. A kérdés az, hogy tartós változást hoz-e a járvány, vagy az embereknek előbb utóbb ismét elegük lesz-e a dugókból. A nyaralási szokások is átalakulhatnak.

Komolyan megváltozhatnak az emberek közlekedési és nyaralási szokásai, de nem minden változás megy majd a jó irányba. Vannak már arra utaló jelek, hogy az emberek ismét a személyautóval való közlekedést részesítik előnyben a tömegközlekedés helyett, s a nyaralásoknál is az autóval elérhető célpontok lehetnek idén kedveltebbek - írja összefoglaló elemzésében a Bloomberg.

A hírügynökség példáit egy pekingi PR-igazgatóval kezdi, aki minden nap egy órát ül a dugóban munkába menet, ahelyett hogy az amúgy kényelmes és gyors vonatközlekedést választaná. Nem mer azonban egyelőre vonatra ülni, mert szerinte az még elég rizikós. De hasonló cipőben jár egy frankfurti ingatlanügynök is, aki életében először ment autóval munkába, a járvány előtt mindig a tömegközlekedést használta. Elmondása szerint azonban cége kifejezetten arra kérte dolgozóit, hogy kerüljék a tömegközlekedést.

A cikk szerint vannak arra utaló jelek, hogy a benzin iránti kereslet visszapattan a korlátozások fokozatos enyhülésével, s ez mutatja, hogy egyre többen ülnek az érintett országokban újra autóba. Sőt, néhol többen is, mint korábban, a személyautó ugyanis az a közlekedési eszköz, amellyel jól be lehet tartani a szociális távolságtartásra vonatkozó szabályokat. Ez e trend némi lélegzethez juttathatja az olajpiacot, amely története legnagyobb zuhanását élte át az elmúlt hónapokban.

Egyelőre mindenki autózna

Az emberek többet használják az autójukat, mert félnek a tömegközlekedéstől - mondta Patrick Pouyanne, a francia olajóriás a Total SA vezérigazgatója. Azt azonban még korai lenne megtippelni, hogy ez a változás mennyire lesz tartós. Ázsia egyes részein, ahol az élet korábban indult újra mint a világ többi országában, az emberek lassan visszamerészkednek a vonatokra, s azt sem lehet még biztosan állítani, hogy a globális benzinkereslet valaha visszakapaszkodik-e a járvány előtti szintekre.

Azonban a Bloomberg adatai szerint Pekingben, Sanghajban és Guangzhouban a reggeli forgalom mostanában már nagyobb, mint a 2019-es átlag volt. Ugyanakkor a pekingi metró kihasználtsága 53 százalékkal alacsonyabb a járvány előtt megszokottnál. Ugyanez az arány a két másik városban 29 és 39 százalék.

Arra számítunk, hogy legalábbis a normális élethez való visszatérés kezdetekor alacsonyabb lesz a tömegközlekedés kihasználtsága - mondta Josu Jon Imaz, a Repsol nevű spanyol olajtársaság elnöke is.

Ismét jön a légszennyezés

Ezzel párhuzamosan valószínűleg megfordul az a kedvező tendencia is, amely a világ legzsúfoltabb városaiban volt tapasztalható a lezárások alatt, nevezetesen a légszennyezettség drasztikus csökkenése. Ahogy az ipari termelés és a közlekedés újraindul, úgy lesz egyre szennyezettebb a levegő is - hívja fel a figyelmet az összefoglaló.

Egyébként a cikk szerint az európai városokban is megfigyelhető az a tendencia, hogy az autóforgalom sokkal gyorsabban kezd magához térni, mint a tömegközlekedés, de előbbi is egyelőre jelentősen elmarad a járvány előtti szinttől. Az Egyesült Államokban a benzinfogyasztás is kezd talpra állni. Floridában, az elsők között nyitó amerikai államban a múlt héten a benzineladások már csak 30 százalékkal maradtak el az átlagtól, egy héttel korábban ez még 50 százalékos volt.

Patrick DeHann, a GasBNuddy nevű amerikai üzemanyagpiaci elemzőcég szakértője szerint a benzin iránti kiesett kereslet egyharmada viszonylag hamar visszatér majd, a többi viszont ennél jóval lassabban épül fel, ehhez akár egy-két év is kellhet.

Máshogy fogunk nyaralni

Ebben segíthet a nyaralási szokások megváltozása is. Jelentősen megnőtt például a lakókocsik és lakóbuszok iránti kereslet. Az ezek bérbeadásával foglalkozó RVshare szerint az Egyesült Államok egyes részein már kétszer annyian akarnak ilyet bérelni a nyári vakációjukhoz, mint egy évvel korábban. Úgy tűnik, nagyon sokan választják az autós vakációt a repülés helyett.

Ezt a jelenséget már Kínában is érzékelni lehetett. A május elsejei hosszú, ötnapos kínai munkaszünet első napjaiban a városból autóval történő ki- és beutazások száma 15 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál, míg ugyanez a szám a vonat és repülőutak esetében 86 és 76 százalékos visszaesést mutatott.

Persze ami jó az olajpiac szempontjából, az kevésbé jó a klímaváltozáséból. Ha a lezárások után talpra áll az autópiac, akkor az elektromos autók iránti kereslet várhatóan nem fog olyan mértékben élénkülni, mint a járvány kirobbanása előtt. A Bloomberg elemzése szerint a gazdaság visszaesése párosulva az olcsóbb üzemanyaggal várhatóan a környezetszennyezőbb autók irányába nyomja majd el a keresletet.

Nem elég a klímaváltozás ellen

A Nemzetközi Energia Ügynökség adatai szerint a lezárásoknak köszönhetően a globális széndioxid-kibocsátás idén eddig globálisan rekordmértékben, 8 százalékkal csökkent. Azonban valószínűleg még ez sem lesz elegendő ahhoz, hogy a felmelegedést megállítsa és a folyamatot a visszájára fordítsa.

Persze az is lehet, hogy az autózás reneszánsza csak rövid ideig tartó fellángolás lesz az újranyitást követően, s lehet az embereknek a jó tömegközeledéssel rendelkező városokban egy idő után ismét elegük lesz a dugókból és a nagy autóforgalommal járó egyéb problémákból. Példaként egy szöuli szoftverfejlesztőt említenek, aki másfél havi autókázás után visszatért a metróközlekedéshez. Szerintem ez már elég biztonságos és egyszerűen nem találok parkolóhelyet - indokolta döntését a Bloombergnek.