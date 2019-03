Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megjött a jóslat: sokáig marad a meleg idő

Az időjósok szerint március közepéig kitart Európában a februárban kezdődött az évszakhoz képest szokatlanul meleg időjárás, aminek oka vélhetően a globális felmelegedés.

A szokatlanul enyhe idő várhatóan március közepéig kitart, ami a szakértők szerint újabb bizonyítéka annak, hogy az emberi ipari tevékenység nyomán melegszik a Föld légköre. A tudósok szerint az olyan váratlan fejlemények, mint az, hogy az Egyesült Királyságban a meteorológiai mérések kezdete óta először mértek 20 Celsius-fokot idén télen, illetve, hogy a tél végén és kora tavasszal szokatlanul meleg van, világos jele a légkör változásának - idézte a Bloomberg James Screent, a University of Exeter klímakutatóját.

Európa északi részén szokás szerint ez az időszak az év leghidegebb szakasza. Az, hogy ez most nem így történik, a gáz és az áram tőzsdei árának zuhanásához vezetett. Angliában és Olaszországban erdőtüzek is voltak - az ilyen katasztrófák egyre gyakoribbá válásáért is a globális felmelegedést okolják a szakértők.

A Munich Re viszontbiztosító adatai szerint a természeti csapások 160 milliárd dollár kárt okoztak tavaly, ami 20 milliárddal magasabb az inflációval kiigazított három évtizedes átlagnál. Tavaly 117 időzárással összefüggő rendkívüli esemény történt Európában, ami a legmagasabb szám az adatgyűjtés 1980-as kezdete óta.