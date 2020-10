Meglepő eszközökkel kutathatók fel a vírushordozók

Malária, egyes ráktípusok és bizonyos bakteriális fertőzések után most a koronavírus kiszagolására treníroznak kísérleti programokban részt vevő kutyákat világszerte.

Miközben a gyorsabb, könnyebben elérhető PCR-tesztek fejlesztése prioritás a pozitív esetek kiszűrésében, több kísérlet is zajlik, melyekben kutyákat képeznek ki a koronavírus kiszagolására. A hatmillió emberi szagérzékelő receptorhoz képest a kutyák sokkal több receptorral, akár 300 milliónyival rendelkeznek. Szaglásuk igen kifinomult, és ezt a jelenlegi helyzetben is érdemes bevetni - írja az Infostart.

A London School of Hygiene & Tropical Medicine a Medical Detection Dogs nevet viselő nonprofit szervezettel közösen dolgozik egy, a brit állam által is támogatott kutatásban, melyről a Time is beszámolt.

A kísérlet elméleti alapját az a tény adja, miszerint különböző betegségben szenvedő emberek különböző szagokat bocsátanak ki. Az egyes fertőzések által megtámadott testrészek eltérő illékony vegyületeket hoznak létre, melyeket a kutyák képesek megtanulni, majd tudásuk birtokában kiszűrhetik a Covid-pozitív embereket is.

A brit kutatás célja az, hogy ne csak elméleti alapot adjon, hanem kidolgozza azt a rendszert is, amelyben a sikeres kutatást követően azonnal el is kezdhetik a munkát a kutyák nagy számú kiképzésével.

Reptereken, iskolákban és más köztereken vetnék be az állatokat a tervek szerint.

Más országok is sikeresen kísérleteztek már kutyákkal: Franciaországban pozitív PCR-tesztet produkálók hónaljából vett szagminta alapján jeleztek nagyon jó hatásfokkal a kísérleti ebek, míg

Németországban egyhetes kiképzést követően az állatok 83 százalékos pontosság helyett már 96 százalékos pontossággal jeleztek, ha pozitív mintával találkoztak.