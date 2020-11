Meglepő hír a védőoltásról

A nagy gyógyszergyártók hamarosan nyilvánosságra hozzák azokat az adatokat, amelyekből kiderül, hatásos-e a koronavírus-vakcinájuk, utána jöhet az engedélyeztetés. Az engedély akár karácsonyra meglehet.

A brit tudósok decemberre remélik az első hatékony koronavírus-vakcina megjelenését - derül ki az Infostart cikkéből.

Kate Bingham, az Egyesült Királyság vakcina munkacsoportjának vezetője a Guardiannek azt nyilatkozta: lehetséges, hogy még karácsony előtt megérkezik a védőoltás. "Apró az esély, de nem lehetetlen. Valószínűbb, hogy a hatékonysági adatok, az engedély és ezekkel együtt a már használható oltás év elejére érkezhet meg."

A klinikai tesztek jelenlegi fázisába több tízezer embert vontak be a vakcinafejlesztés élvonalában járó gyártók. A harmadik fázisban az önkéntesek felét a kísérleti oltóanyaggal, másik felét pedig placebóval oltják be. Azt, hogy kit mivel oltottak be, egy titkosított számítógépes fájl tárolja. Ezt követően a gyártók kivárják az általuk előre meghatározott számú megbetegedést. Amikor ezek bekövetkeztek, nyilvánosságra hozzák, hogy az érintetteket placebóval vagy oltóanyaggal injekciózták be.

Hamar elérkezhet az a pont, amikor felfedik az első fertőzötteknél használt hatóanyagot. Az AstraZeneca 75 fertőzöttnél, a Moderna 53, majd később 106 megbetegedésnél, a Pfizer pedig 32, ezt követően pedig 62, 92 és120 betegnél osztja meg az adatokat.

Ahhoz, hogy egy oltás használhatóvá váljon, legalább ötvenszázalékos hatékonyság és teljes biztonság szükséges.