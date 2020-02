Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Meglepő lépést tett Fehéroroszország

A két ország közötti diplomáciai kapcsolatok újrafelvételéről állapodott meg Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök és Mike Pompeo amerikai külügyminiszter Minszkben, megbeszélésük során pedig Pompeo hangsúlyozta: nem várják el Minszktől, hogy válasszon Washington és Moszkva között.

Az amerikai külügyminiszter azt mondta, tisztában vannak azzal, hogy Minszket régi szálak fűzik Moszkvához, egyúttal méltatta az ország függetlenségét és szuverenitását. A két politikus megállapodott abban, hogy kölcsönösen újranyitják nagykövetségeiket egymás országában - írja az MTI-re hivatkozva a 444.hu.

Lukasenka újságíróknak bejelentette, hogy tárgyalásokat folytatott az Egyesült Állanokkal és más országokkal a kőolajszállításról. Pompeo leszögezte, hogy az amerikai vállalatok készek versenyképes árat kínálni Fehéroroszországnak.

Az Egyesült Államok Lukasenka 1994-es hivatalba lépése óta többször bírálta az országot az emberi jogok helyzete miatt, és több szankciót is bevezetett az ország ellen, válaszul pedig Minszk kiutasította az amerikai nagykövetet. A két ország viszonyában enyhülés állt be az után, hogy a fehérorosz kormány számos politikai foglyot szabadon engedett, és csökkentette az ellenzékre gyakorolt nyomást is. A Krím félsziget Ukrajnától történt 2014-es orosz elcsatolása után az enyhülés folytatódott.

Pompeo több mint húsz év óta az első magas rangú amerikai politikus, aki az országba látogat. A külügyminiszter Ukrajnából érkezett Fehéroroszországba, majd innen folytatja hivatalos útját Kazahsztánba.

Fehéroroszország nagymértékben függ az oroszországi energiaellátástól és piacoktól, ám Moszkva és Minszk között az évek során többször vita robbant ki a Moszkva kínálta árról.

Több hónapja folynak a találgatások arról, hogy a közel két évtizede hatalmon lévő Vlagyimir Putyin orosz elnök Oroszország és Fehéroroszország egyesítését tervezi, hogy a mandátuma 2024. évi lejárta után a két országot magában foglaló államszövetség élén maradjon. Bár Lukasenka többször is megígérte, hogy nem adja fel Fehéroroszország függetlenségét, az ellenzék továbbra is aggódik.