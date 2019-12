Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Meglepő, miben elsők a lengyelek Európában

Lengyelország teherautó- és autóbusz-nagyhatalom Európában, bár ennek részben az az oka, hogy olyan vén csotrogányok is róják az ország utjait, amelyeknek rég a bontóban lenne a helyük.

Az EU útjain több mint 310 millió jármű közlekedik a személyautókat, a teherautókat és az autóbuszokat is beleérve. Ezen belül a Vehicles in use - Europe 2019 jelentés szerint Lengyelország, amely több mint 1,1 milliós teherautó-flottával rendelkezik, motorizációs nagyhatalommá nőtte ki magát - írta a Rzeczpospolita. Ennek köszönhetik, hogy az EU területén szállított termékek negyedét lengyel cégek fuvarozzák.

Az autóbuszok számában is vezetnek a lengyelek: 2019 elején 119,5 ezer buszuk volt, ami az EU buszparkjának egyhatoda. A kamionok száma kissé elmarad a németekétől, a lengyel adat 2,65 millió, míg a német 2,72 millió. A személygépkocsiból 2019 elején 23,4 millió futott a lengyel utakon, ami fele a németekének, és valamivel kevesebb a spanyolokénál. Az ezer lakosra eső autók számát tekintve Lengyelország a harmadik Európában Luxemburg és Olaszország után.

A szakemberek ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a statisztikákban olyan autók is megjelennek, amelyek már nem közlekednek az utakon. Ez hatmillió személygépkocsit jelent, amelyeket nem vontak ki a forgalomból, pedig már rég roncstelepen lenne a helyük. Lengyelországban az autók átlagos életkora 14 év, míg az EU-ban hárommal kevesebb. A határon belül közlekedő teherautók nagyon kiszolgáltak és a helyi vonalakon csupa öreg, elavult autóbusz közlekedik. Eközben idén csak 56 új autóbuszt és 860 külföldi használt buszt helyeztek forgalomba Lengyelországban.