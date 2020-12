Megmérték, és csodálkoztak: milyen teljesítményre képesek a 25 éves napelemek

Az elméleti modellezésekkel mindig az a probléma, bármennyire pontosak is a számítások és a képletek, a gyakorlati visszaigazolás nélkül mindig ott marad a fejekben a kisördög: hátha nem úgy alakul a végén. Ezért is fontos, hogy 25 évnyi folyamatos működés után kutatók megvizsgálták, valójában mire képes a régi napelempanel.

Nem a németek vagy a spanyolok, hanem az amerikaiak álltak elő azzal a komplex hatásvizsgálati eredménysorral, amiből világosan látszik: az 1995 óta termelő napelemek mennyit vesztettek hatékonyságukból az évek során, és a termelőerejükből. Meglepő eredményt mutattak a mérések.

Az amerikai PV Magazine számolt be arról a kolorádói méréssorozatról, melyben valós használati és működési körülmények között vizsgáltak 40 darab, 1995 óta termelő napelempanelt.

Hány százalék?

A First Solar napelemes panelek akkor kezdtek villamos energiát termelni, amikor az Egyesült Államok elnökét Bill Clintonnak hívták, a politikában és a mainstream médiában még szó sem esett a globális felmelegedésről, és az amerikaiak voltak a világ legnagyobb napelemgyártói - ez utóbbihoz elég volt 35 megawatt beépített kapacitás. Ebben az évben kapcsolták be azokat a kadmium-tellurid-napelemeket, melyeket az elmúlt évek során folyamatosan naplóztak, naplóznak, de most Goldenből, az amerikai szövetségi laboratórium megújuló energiás részlegéről (National Renewable Energy Laboratory - NREL) érkező kutatók alapos vizsgálat alá vettek.

A First Solar paneleket az eredeti installálási helyükön - a szabad ég alatt - vizsgálták és ellenőrizték. A kültéri, valós üzemi körülmények közötti tesztelés során az NREL leginkább azt vizsgálta, hogy valóban indokolt, kellően megalapozott-e, hogy a gyártó a napelempaneleinek potenciális garanciáját 25 évről 30 évre növelte.

A modulok teljesítménymérési vizsgálata öt év után azt mutatta ugyan, hogy a vizsgált panelek évi 0,6 százalékos romlást szenvednek el, de az NREL most, 25 év után azt mérte, hogy a modulok hosszú távú lebomlása évente ennél kevesebb, 0,5 százalék volt, és a teljesítményhozam jelenleg is eléri a 88 százalékát annak, amit a panelek eredetileg tudtak.

Meglepő eredmény

Ennél is érdekesebb, hogy az NREL ugyanilyen vizsgáltatokat elvégzett az egykor SunPower, ma Maxeon néven ismert nagy hatékonyságú, szilícium-alapú napelemek gyártmányaival is. E vizsgálatok kapcsán dolgozták ki a napelemek degradációjának kiszámítási módszertanát. Itt ugyan még csupán nyolc évnyi adat áll rendelkezésre, de ezek a panelek évente csupán 0,2 százalékos teljesítményromlást produkáltak.

És akkor jöhet a számolgatás: ha ma valaki egy napelemes rendszert telepít a lakóháza tetejére, a beruházása 8-12 éven belül megtérül, és a panelek ezt követően még 18-22 évvel is az eredeti hatékonyságuk 85-88 százalékát (vagy többet) képesek "hozni". Ki állítja ezek után is azt, hogy a napelem nem jó befektetés?