Megnyitja a külső határait az EU 15 ország előtt - az USA nincs a listán

Az Európai Tanács 15 unión kívüli ország állampolgárai előtt nyitotta ki újból az EU külső határait július 1-től - írja a Euronews. A listán szereplő országok között nem szerepel az USA, ami egyébként jelenleg a világon a legfertőzöttebb országnak számít 2,6 millió Covid-19 fertőzöttel.

Az USA-hoz hasonlóan a határokat Brazília és Oroszország állampolgárai előtt sem nyitják meg - teszi hozzá a Euronews.

Kína szerepel ugyan a listán, de a szabad utazást csak akkor engedik, ha ugyanez áll az uniós állampolgárokra is.

Uniós tisztviselők szerint a listát az elmúlt 14 nap új koronvírus-fertőzöttjeinek száma alapján állították össze, illetve a fertőzések trendje, valamint az alapján, ahogy az adott ország kormánya kezeli a válságot. A Euronews szerint 54 országot vizsgáltak át, amiből 15 maradt a listán.

Ami a tagállamokat illeti, az a saját döntésük lesz, hogy a saját határaikon kiket engednek be, ami azt jelenti, hogy bizonyos esetekben az uniós tagállamok visszaállíthatják a belső határellenőrzést. Ez azonban azt is jelenti, hogy ha egy ország úgy dönt, hogy a listán most nem szereplő ország állampolgárait is beengedi, akkor azt is kockáztatja, hogy a többi uniós tagállam újra megtiltja az ő állampolgárainak a beutazását is - jegyzi meg az Eurologus brüsszeli portál a hír kapcsán.

A teljes listán a következő országok szerepelnek:

Algéria

Ausztrália

Kanada

Georgia

Japán

Montenegró

Marokkó

Új-Zéland

Ruanda

Szerbia

Dél-Korea

Thaiföld

Tunézia

Uruguay

Kína (ha az uniós állampolgárok is utazhatnak Kínába)

Andorra, Monaco, San Marino és a Vatikán állampolgárai uniós rezidenseknek minősülnek - derül ki az Európai Tanács közleményéből.

A listán nem szereplő országok állampolgárai továbbra is csak akkor léphetnek be az EU területére, ha uniós állampolgár közeli hozzátartozói, állandó lakhellyel rendelkeznek egy uniós tagállam területén vagy a koronavírus elleni védekezésben létfontosságúnak ítélt szektorokban (egészségügy, kutatás-fejlesztés) dolgoznak.

A listát kéthetente felülvizsgálják és újabb országok akkor kerülhetnek fel rá, ha az EU megítélése szerint az adott kormány megfelelően és hatékonyan kezeli a járványt, a fertőzések száma csökkenő tendenciát mutat és a 100 ezer lakosra vetített esetszám megegyezik vagy alacsonyabb az európai átlagnál.

A mostani döntéshez 30 ország beleegyezése szükséges, mivel a schengeni övezetnek 22 uniós országa mellett Norvégia, Lichtenstein, Izland és Svájc is tagja. Emellett még Bulgáriával, Romániával, Horvátországgal és Ciprussal is koordinálni kell a lépéseket.