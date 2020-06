Háború indul a megosztások ellen - kapnak egy kis időt az érintettek

A hírek azonnali megosztásáról szoktatná le a felhasználókat a Twitter egy új szolgáltatással, amely rákérdezne, hogy a megosztani kívánt linket olvasta-e a felhasználó. A Twitter még Donald Trump amerikai elnök üzeneteinél is felhívta a figyelmet, hogy azok pontosan hol és milyen valótlan információt állítanak.

Elolvassa, mielőtt megosztja? Ezt a kérdést szegezi neki egyes androidos felhasználóknak a Twitter, ha azt látja, hogy az illető a linkre történő kattintás nélkül osztaná azt meg - írja a Consumer Reports, az egyik leghitelesebb amerikai fogyasztóvédelmi magazin.

A közösségimédia-vállalat szerint tesztjelleggel indították el az új funkciót, a célja pedig az lenne, hogy jobb minőségű tartalmat osszanak meg a felhasználók, és kevesebb téves információ keringjen az interneten.

Gondolkodjon!

Lauren Alexander, a Twitter szóvivője szerint a vállalat szeretné, ha az emberek tisztában lennének azzal, hogy pontosan mit osztanak meg, és így egészségesebb párbeszéd alakulhatna ki. Azt egyelőre nem tudni, hogy hány felhasználót érint majd a Twitter tesztje, és mikor lesz az új funkció mindenki számára elérhető.

Bill Fitzgerald, a Consumer Reports adatvédelmi és dezinformációkkal foglalkozó kutatója szerint a kattintásvadász címek pont azért működnek, mert azonnali reakciókat váltanak ki, a Twitter újítása pont arra adhat egy kis időt a felhasználóknak, hogy átgondolják, mit készülnek éppen megosztani. A Twitter és a többi közösségi portál ideális médiuma a gyorsan terjedő információknak.

A Columbia University és a francia National Institute for Research in Digital Science and Technology 2016-os kutatása szerint a Twitter felhasználóinak (az angol nyelvű, főleg Észak-Amerikából származó linkeket nézve) több mint a fele, 59 százaléka osztott meg úgy linket, hogy nem olvasta el a mögötte lévő hivatkozást. Éppen ezért Bill Fitzgerald szerint még hasznosabb lenne, ha a felület nem csak a tweettelőt értesítené, hanem az olvasókat is, hogy olyan linket látnak, aminek a megosztója nem olvasta el a mögötte lévő tartalmat.

Trumpot sem kímélik

A Twitter egyébként az amerikai elnök Donald Trump tweetjéhez is fűzött egy megjegyzést, amely a választásokra vonatozóan fogalmazott egy bizonyítékoknak ellentmondó állítást. Szerintük ugyanis a kérdéses tweetek megzavarhatják a szavazókat abban, hogy mit kell tenniük ahhoz, hogy részt tudjanak venni a választási folyamatban.

Egy-egy meggondolatlan tweetnek akár a tőzsdére is lehet hatása. A Bank of America Merrill Lynch 2019-es kutatása szerint azokon a napokon, amikor Donalt Trump sokat posztolt a Twitterre, negatív hozamokat produkáltak a tőzsdék. 2016 óta ugyanis azokon a napokon, amikor az amerikai elnök több mint 35 tweetet tett ki, negatív irányba ment a tőzsde. Ezzel szemben amikor kevesebb mint öt tweetet tett ki az elnök, akkor felfelé mentek a mutatók.

Elon Musk, a Tesla alapítója és ügyvezetője is többször posztolt olyat, amitől megváltozott a befektetők véleménye a cégéről. 2018-ban például pedofilnak nevezte Vernon Unsworth brit barlangászt, aki egy barlangban rekedt thaiföldi fiatalokból álló csapat mentésében vett részt. Muskot beperelte a férfi, a Tesla árfolyama pedig elindult lefelé.