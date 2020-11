Megosztja a visegrádi országokat a jogállamiság kérdése

Tomás Petrícek cseh külügyminiszter bízik abban, hogy az európai uniós költségvetési keretet és a helyreállítási alapot érintő vita nem fogja hátráltatni az európai pénzek kifizetését az egyes tagállamoknak. A cseh diplomácia vezetője erről szerdán a Prágai Európai Csúcstalálkozó elnevezésű internetes videokoferencián beszélt - írja az MTI.

A jogállamiság elvét Tomás Petrícek az Európai Unió egyik alapértékének tartja.

Az európai pénzek kifizetését Magyarország és Lengyelország hétfőn vétózta meg. Budapest és Varsó lépésének indokaként közölte: nem értenek egyet azzal, hogy az európai pénzek kifizetését jogállamisági kritériumok betartásához kössék.

"A helyzet azt mutatja, hogy nem mindig érthetünk egyet visegrádi partnereinkkel. Csehország számára a német elnökség által elért kompromisszum teljes mértékben elfogadható" - jelentette ki a szociáldemokrata párti cseh külügyminiszter. Az Európai Unió nemcsak az egyes tagállamok közötti tranzakciókról szól hanem az értékekről és az elvekről is, amelyek egyike a jogállamiság elveinek tiszteletben tartása. "Arról is szól, hogyan ellenőrizzük a közpénzek felhasználását. Az összes tagállam adófizetőinek a pénzéről van szó, a jogállamiság tisztelete a pénzük védelmét is jelenti"

"Számunkra nagyon fontos annak a módnak a megtalálása, hogy hogyan tudjuk a helyzetet feloldani. Úgy vélem, hogy végül Lengyelországnak és Magyarországnak is szüksége van a koronavírus-járvány szociális és gazdasági következményeinek áthidalására" - vélekedett a cseh tárcavezető. Közös érdek, hogy mielőbb elfogadjuk a helyreállítási alapot és a közös költségvetési keretet is.

"A vétó nem jelenti a tárgyalások végét" - jelentette ki a konferencián Ivan Korcok szlovák külügyminiszter. Ezért nagyon fontos, hogy az európai uniós tagállamok vezetői mihamarabb személyesen is találkozhassanak, és ne csak videokonferenciák keretében beszéljenek egymással.

Ivan Korcok egyetértett cseh kollégájával abban, hogy a jogállamiság az Európai Unió egyik alapelve. Szerinte nagyon szerencsétlen lenne, ha a jogállamiság elve megosztaná az Európai Uniót. "Ez az elv mindannyiunkra alkalmazható. Jogállamiság nélkül nem lesznek pénzátutalások a tagállamok között, és nem lesz szolidaritás sem" - jegyezte meg a szlovák miniszter.