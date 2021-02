Megrohanták a szállodákat a lengyelek a részleges nyitás után

Megrohamozták a szállodákat a lengyelek azt követően, hogy a kormány engedélyezte a részleges újranyitásukat. A legjobb helyeken meglehetősen borsos a szobák ára.

Már annak a sajtókonferenciának az ideje alatt, amikor a lengyel kormány bejelentette, hogy engedélyezi a szállodák részleges (50 százalékos) újranyitását, égtek a telefonvonalak a foglalások miatt - jelentette a Business Insider Polska. Néhány óra alatt elfogytak a helyek számos panzióban, a hotelekben az elkövetkezendő hét végére már nem találni szabad szobát. A lengyeleknek hiányzott az elutazás és a környezetváltoztatás lehetősége.

A Travelist.pl iroda foglalásai 139 százalékkal nőttek az előző héthez képest. A leginkább a hegyi helyek érdeklik a lengyeleket, a Valentin-napot ott akarják tölteni, de nem hiányoznak majd a vendégek a tengerpartról és a nagyobb városokból sem. A szállodások arra számítanak, hogy a február 26-ig bejelentett nyitást meghosszabbítja a kormány.

Az ágazat már rég várt erre és fel is készült a vendégek fogadására, természetesen a kötelező egészségügyi rendelkezések betartásával. A nyitás - amely február 12-én lesz - nem is jöhetett volna jobbkor, ez az érzelmi ünnep is az ágazat malmára hajtja a vizet. Ráadásul Zakopanében tulajdonképpen szombaton és vasárnap versenyek lesznek. Az exluzív helyeken egy kétágyas szoba ára elérheti az éjszakánkénti 3000 zlotyt (240 ezer forint).