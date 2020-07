Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megszületett az ECB döntése

A várakozásoknak megfelelően nem változtatott mai kamatdöntő ülésén a legfőbb feltételeken az Európai Központi Bank (ECB). A testülettől most azt várják, hogy megerősítse: ezzel együtt is van még mozgástere, és kész is cselekedni ha a gazdasági folyamatok rosszabbra fordulnak a járványhelyzet miatt.

Változatlanul marad az irányadó refinanszírozási műveletek 0 százalékos kamatlába, valamint az aktív oldali és a betéti rendelkezésre állás kamatlábának 0,25 százalékos, illetve -0,5 százalékos szintje - közölte júliusi kamatdöntését követően az Európai Központi Bank (ECB). "Drámai" üzenettel szolgált az ECB elnöke az uniós vezetőknek A döntés nem okozott meglepetést. Az ECB már korábban 1350 milliárd euróra emelte pandémiás vészhelyzeti vásárlási program (PEPP) keretösszegét, amit kedvezően fogadott a piac. Enyhe javulás jelei mutatkoznak az eurózóna gazdaságában, ami alapján a második negyedévben volt a legsúlyosabb a gazdasági visszaesés a Covid-19-járványban, és már valamivel jobbak lehetnek a gazdasági eredmények a harmadik negyedévben. Christine Lagarde elnök a hamarosan kezdődő sajtótájékoztatón várhatóan igyekszik ráerősíteni az ECB korábbi üzenetére, miszerint a testület szüksége esetén a jövőben is kész lesz segítséget adni, ha mégis rosszabbra fordulna a helyzet.