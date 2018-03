Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megtorlóvám az amerikai mogyoróvajra és whiskey-re

Továbbra sem tudni, hogy kiterjesztik-e az EU-ra a vámmentességet - közölte az uniós kereskedelmi biztos az amerikai illetékesekkel folytatott szombati egyeztetés után. Az EU válaszcsapásként importvámmal sújthat bizonyos amerikai árukat.

Továbbra sem tudni konkrétumokat arról, hogy az Egyesült Államok az Európai Uniót is kivonja-e az importált acélra és alumíniumra kivetett védővámok hatálya alól, a tárgyalások a jövő héten folytatódnak - tájékoztatott Cecilia Malmström uniós kereskedelmi biztos, miután amerikai illetékesekkel egyeztetett szombaton Brüsszelben.

Az Európai Uniót mint az Egyesült Államok szoros biztonsági és kereskedelmi partnerét ki kell vonni a bejelentett intézkedések hatálya alól - írta a Twitteren Malmström, miután "őszinte megbeszélést folytatott" Robert Lighthizer amerikai kereskedelmi főképviselővel és Szeko Hirosige japán gazdasági miniszterrel.

Az Európai Bizottság által kiadott közlemény szerint a találkozón Malmström és Szeko is "súlyos aggodalmát" fejezte ki az importvámokkal kapcsolatban. Tudatták emellett, hogy az EU mellett Japán is vámmentességre számít.

"Hangot adtunk aggályainknak. (...) A lépés káros hatással lehet a globális acél- és alumíniumpiacokra" - közölte a japán miniszter, higgadtságra intve a feleket.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön aláírta a rendeletet, amelynek értelmében az acélimportra 25, az alumíniuméra pedig 10 százalékos vámot vetnek ki. Kijelentette, nyitott arra, hogy Kanada és Mexikó mellett más, olyan országoknak is egyedi vámmentességet adjanak, amelyek kereskedelmi téren is "korrektek" az Egyesült Államokkal szemben. (Az amerikai védővám Magyarországot is érintheti - ezt már olvasta?)

Malmström pénteken arról számolt be, hogy amennyiben nem vonják ki az EU-t az intézkedés hatálya alól, a Kereskedelmi Világszervezethez fognak fordulni, és importvámokat vetnek ki bizonyos amerikai árukra. Az Európai Bizottság összeállított egy listát, amelynek kiszivárgott változata alapján szükség esetén körülbelül 2,83 milliárd eurónyi amerikai termékre vetnének ki 25 százalékos importvámot.

Hivatalosan annyit közöltek, hogy ezen egyebek mellett a mogyoróvaj, az áfonya és a narancslé is szerepel. Sajtójelentések szerint azonban a listán megtalálhatók bizonyos mezőgazdasági termékek, számos vas- és acéláru, ruhák, ágyneműk, dohánytermékek, motorkerékpárok, jachtok, illetve a bourbon whiskey is.

Sokan aggasztónak és abszurdnak tartják, hogy Trump nemzetbiztonsági kockázatokkal indokolta a szóban forgó intézkedéseit. Szakértők szerint valójában erre azért volt szükség, mert ez egy jogi kiskaput nyit meg a WTO szabályrendszerében, amelynek alapján egyébként nem lehetne hasonló védővámokat bevezetni.

Az Európai Unió évente körülbelül 6 milliárd euró értékben exportál acélt és alumíniumot az Egyesült Államokba.

