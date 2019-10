Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megújul a magyar alapítású sikercég - minden sportolót megcéloznak

Új stratégia mentén folytatja kereskedelmi és marketing tevékenységét a magyar alapítású Scitec, amely Európa egyik legismertebb sport-táplálékkiegészítő márkája. A megújulás jegyében két új almárkát is kifejlesztettek, egyúttal megújul a Scitec vállalati arculata is, amellyel szintén a szélesebb fogyasztói közönség megszólítása a cél.

A Scitec Gym almárkát elsősorban azoknak a hobbisportolóknak ajánlják, akiknek a természetes izomépítés és az erőnövelés, a jobb fizikum, az esztétikus testfelépítés elérése a cél. A konditermi súlyzós edzést végzők mellett a küzdősportolók, valamint a funkcionális edzéseket kedvelők számára is megoldást nyújt. A Scitec Endurance égisze alatt debütáló termékek pedig hozzájárulnak az állóképességi teljesítmény növeléséhez például futás, kerékpározás, úszás során.

A brandünk múltja és hagyománya a testépítésből ered, ugyanakkor folyamatosan monitorozzuk a legújabb sport és életmód trendeket, s úgy látjuk, hogy eljött az idő a szélesebb sportolói rétegek megszólítására is - ismertette Seres Attila ügyvezető igazgató.

A Scitec fejlesztői csapata az új termékeknél kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az összetevők közül kimaradjon - ahol csak lehetséges - a pálmaolaj- és a szója, s a laktózérzékeny sportolók is fogyaszthassák. Az új termékek hozzáadott cukrot sem tartalmaznak, aszpartám- és aceszulfám-K mentesek, illetve egy részük színezékmentes is. Több termék vegán, ezzel nemcsak a kifejezetten vegán táplálkozású fogyasztókat szólítják meg, hanem például az úgynevezett flexitariánusokat. Ők olyan sportolók, akik többnyire növényi eredetű élelmiszereket fogyasztanak, ám bizonyos időközönként a húst is beiktatják étrendjükbe. A termékcsomagolások fenntartható fakitermelésből származó papírból készülnek, az adagolókanalakat pedig újrahasznosított műanyagból gyártják.

A Scitec Magyarország a Magyar Olimpiai Csapat hivatalos sport-táplálékkiegészítő beszállítója. Az elmúlt 20 évben Európa egyik vezető sport-táplálékkiegészítő márkájává fejlődött. Termékeit több mint 90 országban fogyasztják.

A Scitec alapítója Bengyel Zsolt üzletember volt, aki a korábbi években rendszeresen szerepelt a Napi.hu 100 leggazdagabb című kiadványában. A jó ideje külföldön élő Bengyel 2013-ban adta el a társaságot a lengyel székhelyű Enterprise Investors magántőke-befektetési alapnak, ám egy kisebbségi tulajdonrészt akkor megtartott. A sportcélú táplálékkiegészítőket forgalmazó cég 2016-ban ismét új tulajdonoshoz, a dél-afrikai Ascendis Health egészségügyi céghez került. Az ügylet értéke 170 millió euró volt, ekkor már az alapító is végleg kiszállt a cégből.