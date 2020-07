Megússza a számonkérést a lengyelek tényleges vezetője

A lengyel elemzők már azt találgatják mi lehet a következménye annak, hogy a kormánypárt elnökjelöltje, Anrdrzej Duda maradt Lengyelország államfője. A lengyelek döntésének egyik nagy nyertese Jaroslaw Kaczynski, a kormánypárt elnöke.

Az elemzők nem találnak olyan politikai kérdést, ami döntőnek bizonyult volna a július 12-ei lengyelországi elnökválasztás végeredményében - derül ki a helyi sajtó értékeléseiből. Talán egy dolognak köszönheti Andrzej Duda államfő, a kormánypárt, a Jog is Igazságosság (PiS) jelöltje, hogy megnyerte a politikai meccset: a mozgósításnak.

A választók mobilizálása kitűnően sikerült, a szociális osztogatást, amit Duda a PiS jelöltjeként saját sikereként is tálalhatott, nagyon jól vették a szegényebb, elsősorban nem a nagyvárosokban élő szavazók. A választási részvétel főként a kis falvak lakónak átlagosnál nagyobb aktivitása miatt rekordmagas, 70 százalék volt. Emellett hatalmas volt a szerepe az elmúlt években kormánypártivá züllesztett köztévének, amely határozottan támogatta a regnáló elnököt.

Nagy jelentősége volt annak is, hogy Duda stábja szándékosan felerősítette az amúgy is lelkes katolikus szavazóknak érdekes kérdéseket. "Olyan Lengyelországot akarsz-e, amely megengedi, hogy homoszexuálisok gyerekeket fogadjanak örökbe?" - hangzott az egyik nekik szánt költői kérdés. Nem volt véletlen Duda kifakadása az LMBT kisebbség ellen, amit a győzelem után a már enyhített is, mondván: ők is emberek.

Piás biztosok

A választások második fordulójában feltűnően sok szabálysértésről érkezett hír. Összesen 475 szabálysértés, kampánycsendsértés történt, de a választás lebonyolításával kapcsolatos gondok közé sorolták azt is, hogy néhány választási körzetben a szavazókörök bizottságaiban szolgálatot teljesítő szavazóbiztosok délutánra annyi szeszes italt fogyasztottak, hogy ki kellett zárni őket a választás ellenőrzéséből. A szavazatszámlálás idején már otthon pihenhették ki a nap fáradalmait.

Az elnökválasztást követően megjelentek új ötletek arra vonatkozóan, hogyan módosítsák a frissen újraválasztott államfő munkakörét. Készült például egy felmérés arról, hogy mit gondolnak a lengyelek az elnök felesége, a first lady fizetéséről. Mint kiderült 50 százalékuk helyesli, hogy a Agata Kornhause-Duda fizetést kapjon közszerepléseiért. Ez jókora újdonság a lenne a lengyel politikában.

Várható fejlemények

Duda győzelme lehetővé teszi a PiS-nek, hogy a következő három évben megtartsa a hatalmát, hiszen választ adott az előrehozott választásokkal kapcsolatos találgatásokra. Noha a kormánypártot támogató koalíción belüli partnerekkel kialakulhatnak viták, ezeket várhatóan rendezni tudják majd. A PiS politikusai a gázra akarnak lépni korábban elkezdett munkájukban, például a média átszabásában, amelynek célja a külföldi tulajodon kiszorítása lehet a lengyel sajtóból.

Ami az ellenzéket illeti, a vereség nyomán az élénk belső megbeszélések hetei, hónapjai jöhetnek. Egyes elemzők szerint a belső feszültségek a legnagyobb ellenzéki párt, a mérsékelt jobboldali Polgári Platform széteséséhez vezethetnek.

Az elnökválasztás legfontosabb belpolitikai következménye azonban az, hogy Duda győzelmével mintegy megmentette - az Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is jó viszont ápoló - Jaroslaw Kaczynskit, a PiS elnökét, Lengyelország tényleges vezetőjét. Vele kapcsolatban nyugdíjba vonulásáról keringtek pletykák, miután az elnök az utóbbi években meglehetősen sokat betegeskedett, s a mozgásszervi zavarok, amikre hivatalosan hivatkoznak, talán nem indokolták a több hónapos kihagyásokat. Az új helyzetben azonban ő dönt arról, hogy meddig maradjon nacionalista pártja élén.