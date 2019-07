Megválasztották az Európai Bizottság új elnökét

Ursula von der Leyen az Európai Bizottság új elnöke. A politikus 2013 óta Németország védelmi miniszteri tisztségét tölti be, a legnagyobb kormánypárt, a CDU tagja.

Az uniós tagállamok állam-, illetve kormányfőiből álló Európai Tanács Ursula von der Leyen német védelmi minisztert javasolja az Európai Bizottság következő elnökének - jelentette be Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke Twitter-üzenetében kedden.

Tusk közölte, az uniós tagállamok Ursula von der Leyen bizottsági elnöki jelölése mellett az Európai Tanács élére Charles Michel belga liberális miniszterelnököt jelöli, az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének székében pedig Josep Borrell spanyol külügyminisztert látnák szívesen - idézi az MTI.

Az állam-, illetve kormányfőiből álló Európai Tanács az Európai Központi Bank (EKB) következő vezetőjének a francia Christine Lagarde-ot, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatóját nevezte meg - közölte a tanácsi elnök.

Az uniós tagországok állam-, illetve kormányfői vasárnap este kezdtek rendkívüli találkozót Brüsszelben, ezen egyetlen napirendi pontként a főbb EU-intézmények vezetői tisztségeinek betöltéséről tárgyalnak.

Kicsoda Ursula Von der Leyen?

Ursula von der Leyen 61 éves, Brüsszelben született. Eredeti végzettsége szerint orvos - áll az Index.hu bigráfiájában.

Tizenöt éve folyamatosan vezető tisztséget töltött be Angela Merkel kormányaiban: 2005-től 2009-ig családügyi miniszter, 2009 és 2013 között munkaügyi és szociális ügyekért felelős miniszter volt. Progresszív döntéseivel megnyitotta a Kereszténydemokrata Uniót (CDU) a baloldali szavazók felé is: támogatta a bölcsődei-óvodai férőhelyek növelését, hogy a cégek irányító testületeiben női kvótát vezessenek be, megvédte a melegházasság intézményét és az országos minimálbért.

2013 decembere óta védelmi miniszter, ő volt az első nő, aki betöltötte ezt a posztot. A Spiegel úgy jellemzi a róla szóló cikkválogatásában, hogy ő Németország második legbefolyásosabb asszonya. Korábban Angela Merkel lehetséges utódjaként is emlegették a német kancellári székben, és az is felmerült, hogy a NATO főtitkárának neveznék ki Jens Stoltenberg mandátumának lejárta után.

Korábban többször is beszélt arról, hogy egy föderalista EU az álma. Ehhez Svájcot, Németországot és az Egyesült Államokat hozta fel példaként a Spiegelnek adott 2011-es interjújában. 2015-ben is azt mondta, hogy reményei szerint a gyerekei, és unokái Európája már nem államok laza uniója lesz, amit nemzeti érdekek tartanak béklyóban. Védelmi miniszterként pedig a nagyobb biztonsági együttműködés mellett érvelt az EU-ban.