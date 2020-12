Megvan a brexit!

Hosszú késlekedés után megszületett Nagy-Britannia és az Európai Unió közötti elválási megállapodás. A felek a maguk módján örülnek a végeredménynek. Boris Johnson brit miniszterelnök országa visszanyert szabadságáról beszélt, Ursula von der Leyen bizottsági elnök pedig az unió erejét igyekezett igazolni.

Végre megállapodtunk, hosszú és kanyargó út volt. Mindkét oldalra nézve igazságos végkifejletet hoztak a tárgyalások

- mondta Ursula von der Leyen az eredmény bejelentésekor.



Az EU óriás!

Az Európai Bizottság vezetője kérdésre azt is előrevetítette, hogy a történelminek minősített, egyenlő terepet létrehozó kereskedelmi megállapodásban az is tényező, hogy az EU erős pozícióból tárgyalt, és hogy képes, és nagyon is hajlandó élni ezekkel az erőkkel, amennyiben a britek megsértenék azt a megállapodást, amit a felek 2020. karácsonyára már sokszor szinte komikus körülmények között kidolgoztak.

A felek már többször felvetették, hogy közel a megállapodás, legutóbb épp szerda este, ami áttolódott csütörtök reggelre, majd csütörtök délutánra

A kiszivárgott hírek szerint a kétezer oldalra becsült okmány megmaradt halászati vitapontja ráadásul egy statisztikai hiba miatt történt, miután valaki elavult adatokat írt a dokumentumba.

Boris Johnson nagyon örül

Nem lesz baj ha Britanniában máshogy csinálunk dolgokat, céljaink végül is azonosak

Johnson beszélt attól, hogy mekkora előnyei vannak a független jogrendnek, amelyeket határokon belül kezelhetnek.

Elsődleges piaca marad Nagy-Britannia Európának

Johnson többször hangsúlyozta, hogy a kereskedelemben változatlanul megmarad a pozitív együttműködés, a britek persze nyernek abból, hogy kiszállnak a EU idealizmusából született korlátokból.

Ezzel a britek Johnson szerint még több üzletet is bonyolíthatnak európai kereskedelmi partnerekkel, mint eddig.

A parlamenti ellenzék is megszavazza a megállapodást. Keir Starmer, a baloldal vezetője szerint ez áll az országa érdekében, miközben a felelősséget a jobboldali kormányzásnál hagyta.