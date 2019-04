Megvan a megállapodás - ez lett az új brexit-határidő

Rugalmas, azonban legfeljebb október 31-éig tartó halasztást ajánlottak az Egyesült Királyság európai uniós kilépési határidejére szerdán kezdődött brüsszeli csúcstalálkozójukon a bennmaradó tagállamok vezetői - írja az MTI.

Az uniós vezetők megállapodtak abban, hogy az Egyesült Királyság európai uniós kiválási határidejének halasztását október 31-ig elhalasztják, de a döntést júniusban felülvizsgálhatják - közölték több helyszíni tudósítás szerint uniós diplomaták.

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke a Twitteren jelentette be a döntést és közölte, hogy most prezentálja a javaslatot Theresa May brit miniszterelnöknek.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">EU27 has agreed an extension of Art. 50. I will now meet PM <a href="https://twitter.com/theresa_may?ref_src=twsrc%5Etfw">@theresa_may</a> for the UK government's agreement. <a href="https://twitter.com/hashtag/Brexit?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Brexit</a></p>— Donald Tusk (@eucopresident) <a href="https://twitter.com/eucopresident/status/1116109939687284736?ref_src=twsrc%5Etfw">April 10, 2019</a></blockquote>

A javaslatot még el kell fogadnia Theresa May brit kormányfőnek is, aki korábban június 30-ig kért volna halasztást az EU-tól

