Megvan az áhított bővítési tárca Orbán jelöltjének

Várhelyi Olivér magyar uniós biztos megkaphatja a magyar kormány által leginkább óhajtott bővítési tárcát az új Európai Bizottságban, miután Ursula von der Leyen döntött arról, hogy a közlekedési portfóliót a román jelöltnek szánja.

Rácz Gergő , 2019. november 6. szerda, 18:24 Fotó: MTI Fotó / Szecsődi Balázs

Várhelyi Olivér marad a bővítésnél és a szomszédságpolitikánál a következő Európai Bizottságban, miután Romániából a női jelöltre esett Ursula von der Leyen elnök választása, Adina Valean, román EP-szakbizottsági elnök biztosjelöltként a közlekedési portfóliót kapja - jelenti a Bruxinfo.

A hétfőn bizalmat kapott új, jobbközép bukaresti kormány Ursula von der Leyen kérésére egy férfit és egy nőt nevezett meg, Siegfried Muresan és az ugyancsak néppárti Adina Valean személyében. A Bizottság megválasztott elnöke szerdán mindkettejükkel találkozott és mindkettőjük felkészültségét megfelelőnek találta, de valószínűleg a nemek közötti egyensúly kritériuma miatt végül Valean felé billent a mérleg nyelve.

Adina Valean jelenleg az ipari, kutatási és energiaügyi szakbizottságot vezeti az Európai Parlamentben, és - miként arra von der Leyen környezetéből emlékeztetnek - az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) parlamenti jelentéstevőjeként korábban a közlekedéssel is közelebbi ismeretségbe került. Jelentéstevőként az okos autókkal és a gépjárművek CO2-kibocsátásával is foglalkozott, és az előző ciklusban a környezetvédelmi szakbizottságot is vezette.

Várhelyi Olivérnek még túl kell esnie az előreláthatóan a jövő héten, vagy a rákövetkező hét elején tartandó külügyi szakbizottsági meghallgatáson.

Sokáig tartotta magát az a szóbeszéd, hogy Ursula von der Leyen esetleg megcseréli a közlekedési és a bővítési portfóliót a román és a magyar jelölt között, amit több parlamenti pártcsoport is sürgetett. Erre úgy tűnik végül nem került sor és a jelenlegi magyar EU-nagykövet megkapja az esélyt, hogy az előreláthatóan forró hangulatú meghallgatáson bizonyítsa alkalmasságát.

A tárcák kijelölése után a Tanácsnak is jóvá kell hagynia hivatalosan a biztosjelölteket, mielőtt újrakezdődhet a parlamenti procedúra.

Előbb a jogi bizottság a biztosjelöltek által benyújtott vagyonnyilatkozatok fényében dönt arról, hogy sor kerülhet-e a hivatalos szakbizottsági meghallgatásokra. Ami az utóbbiakat illeti, a közlekedési szakbizottság előzetes tervei szerint november 14-én csütörtökön hallgatnák meg a közlekedési biztosjelöltet, azaz Adina Valeant. A külügyi szakbizottság még nem döntött a menetrendről.

A román kételyek eloszlatása után úgy néz ki, hogy még él az esély a végszavazás megtartására a von der Leyen féle Bizottságról november 27-én, ahogy azt az EP tervezi és a december 1-i hivatalba lépésre is.

