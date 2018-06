Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megvolt a történelmi jelentőségű találkozó - megy a fanyalgás

A Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezető által kedden Szingapúrban aláírt dokumentumban Phenjan elkötelezte magát a Koreai-félsziget teljes atomfegyver-mentesítése mellett, az USA pedig biztonsági garanciákat vállal. Szakértők nem igazán ájultak el a megállapodástól, mondván, ez nagy lépésnek hangzik, ám Kim Dzsongun ilyenekről már korábban is beszélt.

Donald Trump a szingapúri csúcson aláírt dokumentumot "meglehetősen átfogónak" nevezte. A BBC szerint a megállapodás négy fő pontot tartalmaz:

egyrészt Phenjan megerősíti a 2018. április 27-i panmindzsoni Korea-közi csúcstalálkozón tett vállalását, miszerint elkötelezi magát a Koreai-félsziget teljes nukleáris leszerelése mellett,



másrészt az USA és Észak-Korea elkötelezi magát a kétoldalú kapcsolatok új alapokra helyezésében,



harmadrészt a két ország közös erőfeszítéseket tesznek a tartós és stabil béke kialakításában a Koreai-félszigeten,



negyedrészt vállalják, hogy felkutatják és átadják egymásnak a fogságba esett és eltűnt katonák maradványait.

Donald Trump amerikai elnök a Kim Dzsongunnal tartott szingapúri csúcstalálkozó végén bejelentette, hogy megállapodásuk alapján "nagyon gyorsan megkezdődik" az atommentesítési folyamat Észak-Koreában.

Szűkszavú tájékoztatás

Az észak-koreai vezető az aláíráskor azt mondta, "a világ jelentős változást fog tapasztalni", ő és Trump úgy döntött, hogy "maguk mögött hagyják a múltat".

Ehhez Trump az eseményről szóló tudósítások szerint azt is hozzátette: "nagyon sokszor fog még találkozni" Kimmel, és teljesen biztos, hogy meghívja őt a washingtoni Fehér Házba. Trump "nagyon tehetséges embernek" nevezte Kimet, "aki nagyon szereti a hazáját". Kijelentette, hogy "nagyon különleges kötelék" jött létre közte és Kim között, és az Egyesült Államok kapcsolata Észak-Koreával az eddigiekhez képes nagyon más lesz.

Donald Trump amerikai elnök az aláírt megállapodása. Képünk forrása: AFP Photo/Saul LOEB

Helyszíni jelentések szerint egyikük sem árult el részleteket azt illetően, hogy milyen eredményeket értek el a csúcstalálkozójukon, a sajtótájékoztatójuk is nagyon szűkszavú volt.

Donald Trump és Kim Dzsongun a dokumentum aláírását követően búcsúzóul kezet rázott, és a sajtótájékoztatót követően az észak-koreai vezető elhagyta a találkozó helyszínét, a Capella szállodát. Várhatóan még a nap folyamán elhagyja Szingapúrt is.



Elemzők nincsenek elájulva

A BBC szerint sem elemzők, sem a helyszínen lévő tudósítók nem voltak elragadtatva az aláírt dokumentumtól. A Twitteren közzé tett bejegyzések szerint ez "lehangoló" és "halványabb" is, mint a legtöbb szkeptikus várakozása volt. "Meglehetősen általánosnak" és "jelentéktelennek tűnik" - írták a kommentárokban a BBC tudósítása szerint.

Kína mindenesetre örült, a külügyminiszter, Wang Ji a szingapúri csúcstalálkozót "kiegyenlített párbeszédnek" nevezte Trump és Kim Dzsongun között. Sőt, még azt is hozzátette: pontosan olyan, mint amilyet Kína mindig is akart. "Senki sem vonja kétségbe azt az egyedi és fontos szerepet, amit Kína játszott ebben - a szerepet, amit a jövőben is játszani fog" - jelentette ki a külügyminiszter.

Szakértők a BBC szerint ezt úgy fordították le, hogy Kína azon fog munkálkodni, hogy a két fél közötti feszültséget csökkentse, de arra is ügyelni fog, hogy nehogy kihagyják a tárgyalásokból.

Göröngyös lesz ez az út

A kínai állami televízió a találkozót egy "kiindulási pontnak" nevezte, illetve úgy vélte, hogy a találkozó felvillantotta a reményt a koreai-félsziget nukleáris ügyének politikai megoldása előtt. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a két fél közötti különbségeket ez a találkozó sem simítja el teljesen és a köztük lévő bizalmatlanságot sem szünteti meg.

A kínai állami tévé szerint az atommentes félszigethez, a regionális békéhez és prosperitáshoz vezető út göröngyös lesz, ami türelmet és bölcsességet kíván meg. Az első lépés mindig a legnehezebb - tették hozzá.

Észak-Koreában még egy hang sem volt a találkozóról

A BBC szerint az észak-koreai állami média nem tett ezidáig említést a két vezető találkozójáról, a koreai központi televízió (KCTV) arról közölt egy összeállítást, hogy Kim Dzsongun a találkozót megelőző napon mit látogatott meg Szingapúrban, annak ellenére, hogy a nemzetközi média élőben közvetítette a csúcsot.

Jenny Town, a 38North Korea-elemzője és szerkesztője szerint a csúcson a legnagyobbat Kim Dzsongun nyerte: "hat hónappal ezelőtt még a világ legutáltabb vezetője volt, most pedig már úgy kezelik, mint egy politikai rocksztárt."



Képünk forrása: AFP Photo/Saul LOEB

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.